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26 декабря • обновлено в 14:14
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Финалист Лиги чемпионов может организовать бой Усик - Джошуа

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Промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал домашнюю арену "Тоттенхэма" приоритетным вариантом для проведения следующего боя своего подопечного.

Домашний стадион "Тоттенхэма"

Домашний стадион "Тоттенхэма"

wikipedia.org

"Есть много вариантов за рубежом, но Энтони твердо намерен провести поединок в Великобританиии. "Тоттенхэм" хочет, чтобы Джошуа провел бой на их новом стадионе. Это хорошая арена для следующего поединка Энтони", – сказал Хирн, чьи слова приводит BoxingScene.

Арена "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" была официально открыта в апреле 2019 года и вмещает 62 тысячи зрителей. На ней проводит свои домашние поединки финалист последней Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм".

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Отметим, что одним их двух наиболее реальных соперников Джошуа является украинец Александр Усик, который имеет статус обязательного претендента на пояс WBO. Другим вариантом для Джошуа является претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хирн возмутился из-за неопределенной ситуации с боем Энтони Джошуа – Александр Усик.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн
Место
Англия Лондон
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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