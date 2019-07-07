Украинского боксера отправили в жесткий нокаут в первом раунде

Украинский боксер суперсреднего веса Денис Чечета (9-14-2, 8 КО) потерпел разгромное поражение от трехкратного чемпиона Казахстана Армана Рысбека (6-0, 5 КО).

Поединок на вечера профессионального бокса в Алматы завершился в первом же раунде. Два раза рефери отсчитал украинцу нокдаун, а после очередного падения нашего соотечественника присудил Рысбеку победу техническим нокаутом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне уроженец Харькова Федор Черкашин (9-0, 6 КО), принявший в 2018-м гражданство Польши, добыл эффектную победу над австралийцем Весом Каппером (20-4, 12 КО).

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