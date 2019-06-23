"Скатывается": Роуч рассказал, случилось с Джошуа после боя с Кличко

Американский тренер Фредди Роуч уверен, что британцу Энтони Джошуа ничего не светит в реванше с Энди Руисом, так как после боя с Владимиром Кличко он перестал прогрессировать.

"Что случится в реванше? Да тоже самое, потому что Джошуа не меняет полностью свой подход. С того времени, как он дрался с Кличко, он понемногу скатывается вниз. У него стало больше мышечной массы. Он выглядит действительно хорошо, но я думаю, он имеет проблемы из-за этой мышечной массы. В своих последних поединках он был уставшим. Он устает, не дойдя до конца. И я не считаю, что мышцы создают бойцов. Если у него большой бицепс — это значит, что он должен тяжело бить?", - цитирует Роуча vringe.com со ссылкой на новостной портал Fight Hub.

Роуч знает, что надо изменить Энтони для победы.

"Я хотел бы сказать, что ему необходима новая команда и тому подобное. Я хотел бы быть частью этой команды, потому что он мне действительно нравится, и он мой друг, но я не пытаюсь украсть бойца. Я думаю, ему необходимо вернуться к тому, что он делал, когда победил на Олимпиаде, потому что именно тогда он был действительно хорошим бойцом, по моему мнению", - подытожил Роучи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

Матч-реванш между Джошуа и Руисом запланирован на конец года.

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