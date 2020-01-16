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16 января • обновлено в 12:44
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Россиянин Ковалев, избивший женщину, угодил в новый скандал в США

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На экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, который был обвинен в избиении американки Джейми Фронтц, был подан еще один иск в суд.

Как сообщает агентство TMZ Sports, изначально пострадавшая требовала от россиянина компенсацию в размере 8 млн долларов, но отозвала судебный иск, сумев лично договориться со спортсменом о выплате неустойки в размере 650 тысяч долларов. По ее словам, Ковалев выплатил стартовые 250 тысяч, после чего прекратил платежи.

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

Lenta.ru

Стоит отметить, что против боксера открыто уголовное дело по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах, которое еще не закрыто. В случае признания вины россиянина ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня 2018 года Сергей Ковалев совершил нападение на американскую модель Джейми Фронтц.

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Персона
боксер Сергей Ковалев
Место
США
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