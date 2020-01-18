"Попробовать себя в UFC": Кличко сделал признание о карьере

Легендарный украинец Владимир Кличко признался, что уважает смешанные единоборства (ММА) и уверен, что вполне мог бы сделать карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"У меня большое уважение к парням в клетке. Они должны в совершенстве владеть способностями борца и боксера. Тут раунды длиннее. Это гораздо сложнее, чем бокс. Трудно оставаться успешным в UFC и быть чемпионом, потому что этот спорт очень конкурентоспособен. Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC, если бы не проблемы со спиной. Мне сложно бороться в течение длительного времени, хотя я и занимался дзюдо, когда был моложе" - сказал 43-летний Кличко в интервью businessinsider.com.

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Ранее Владимир признался, что с огромным уважением относится к звезде Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору, несмотря на критику в его адрес.

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