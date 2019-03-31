Перед боем Гвоздика арена в США душевно исполнила гимн Украины

Украинская диаспора в Филадельфии (США) горячо поприветствовала Александра Гвоздика перед его поединком против француза конголезского происхождения Дуду Нгумбу.

Зрители, собравшиеся на 2300 Арена, за несколько минут до начала встречи вместе с организаторами исполнили гимн Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на это яркое зрелище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Александр Гвоздик уверенно защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе WBC. 33-летний харьковчанин победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Бой завершился в 5-м раунде после того, как темнокожий боксер получил травму и отказался продолжать драться.

Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.

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