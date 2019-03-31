МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Перед боем Гвоздика арена в США душевно исполнила гимн Украины

4.1тЧитать материал на украинском

Украинская диаспора в Филадельфии (США) горячо поприветствовала Александра Гвоздика перед его поединком против француза конголезского происхождения Дуду Нгумбу.

Зрители, собравшиеся на 2300 Арена, за несколько минут до начала встречи вместе с организаторами исполнили гимн Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на это яркое зрелище.

Новости
Гвоздик - Нгумбу: весь бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Александр Гвоздик уверенно защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе WBC. 33-летний харьковчанин победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Бой завершился в 5-м раунде после того, как темнокожий боксер получил травму и отказался продолжать драться.

Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Гвоздик - Нгумбу" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик - Нгумбу
Персоны
Александр ГвоздикДуду Нгумбу
Место
СШАФиладельфия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Молодці ! Слава Україні - Героям Слава
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения