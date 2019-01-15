Пакьяо – Бронер: назван фаворит чемпионского супербоя

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо считается очевидным фаворитом поединка против американца Эдриэна Бронера. Возвращение филиппинца в ринг пройдет 20 января в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. На кону будет стоять пояс регулярного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

Ставки на победу Пакьяо принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 19,00. А показатели на успех Бронера достигают уровня 3,10. При этом букмекеры фактически не сомневаются в том, что бой пройдет все отведенные 12 раундов. Ставки на победу Мэнни по очкам оцениваются коэффициентом 2,00. На досрочную же победу филиппинского чемпиона можно поставить с котировкой 3,75.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мэнни Пакьяо и легендарный американец Флойд Мейвезер в июле нынешнего года могут провести матч-реванш. Грандиозное событие хотят организовать в России или Лондоне.

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