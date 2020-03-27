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27 марта • обновлено в 13:54
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Отец американского чемпиона отправил Ломаченко на пенсию

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Отец "обычного" чемпиона WBC в легком весе Дэвина Хэйни Билл заявил, что украинец Василий Ломаченко, который владеет титулами WBC, WBA и WBO, находится "в конце очень короткой карьеры".

"Конечно, Ломаченко описывают, как одного из величайших спортсменов, и я не отбираю это у него. Я полностью уважаю то, что делают он и его команда. Но мы думаем иначе. Мы считаем, что его можно победить. Мы считаем, что он находится в конце своей очень короткой профессиональной карьеры. Чем позже состоится бой против Дэвина, тем хуже для Ломаченко", – сказал Билл Хэйни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отец Дэвина Хэйни Билл

Отец Дэвина Хэйни Билл

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский боксер лично заявлял о своей готовности побить Василия Ломаченко, на что украинец лишь посмеялся над Хэйни, поставив его на место.

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Персона
Василий Ломаченко
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