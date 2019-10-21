"Не слишком": Руис передал привет Усику

Сенсационный чемпион супертяжелого веса Энди Руис готов незамедлительно выйти в ринг против украинца Александра Усика после реванша с британцем Энтони Джошуа.

Суперпоединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии, а мексиканец уверен в своей повторной победе над соперником. При этом Руис оценил дебют Усика в новой для него весовой категории.

Энди Руис-младший Boxingscene

"Он великолепный боец. Не думаю, что он выглядел слишком убедительно в своем первом поединке в хевивейте (с Чаззом Уизерспуном – ред.). Но он отличный боксер. Не думаю, что он "прокачал" сильно свою мощь. После того, как мы победим в поединке 7 декабря, мы, конечно, предоставим Усику возможность сразиться со мной", – приводит слова Руиса Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Усику предрекли поражение в матче-реванше с россиянином Муратом Гассиевым.

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