"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

Украинский супертяж Александр Усик вызвал шквал негативных комментариев своим ответом ветерану АТО Леониду Остальцеву, который назвал боксеров обезьянами.

Боксер на своей странице в Instagram опубликовал стих, в котором высмеял Остальцева, обозвав его ослом и трусом.

Александр Усик Кадр из видео

В комментариях украинцы указали спортсмену на множество орфографических и грамматических ошибок и посоветовали ему не позорить флаг страны. "Саня, а слабо пойти с оружием защищать Украину, как тот, о ком ты безграмотные пасквили пишешь?", "Что за тупая речевка? Кто ее написал? Неужели сам Усик?", "Критична потеря земли под ногами", "Усик, не позорь флаг Украины, беги в Ростов", – пишут пользователи соцсети.

Отметим, что Остальцев возмутился тем, что Василий Ломаченко, выходя на ринг под флагом Украины, опубликовывает в соцсетях видео с российским спецназом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал не делить украинцев "на московских или на киевских, или на западенцев, или как-то еще", чем разозлил соотечественников.

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