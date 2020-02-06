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7 февраля • обновлено в 08:29
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"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

81.4т
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Украинский супертяж Александр Усик вызвал шквал негативных комментариев своим ответом ветерану АТО Леониду Остальцеву, который назвал боксеров обезьянами.

Боксер на своей странице в Instagram опубликовал стих, в котором высмеял Остальцева, обозвав его ослом и трусом.

Александр Усик

Александр Усик

Кадр из видео

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В комментариях украинцы указали спортсмену на множество орфографических и грамматических ошибок и посоветовали ему не позорить флаг страны. "Саня, а слабо пойти с оружием защищать Украину, как тот, о ком ты безграмотные пасквили пишешь?", "Что за тупая речевка? Кто ее написал? Неужели сам Усик?", "Критична потеря земли под ногами", "Усик, не позорь флаг Украины, беги в Ростов", – пишут пользователи соцсети.

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО
"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО
"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО
"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО
"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО
"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО
"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

Отметим, что Остальцев возмутился тем, что Василий Ломаченко, выходя на ринг под флагом Украины, опубликовывает в соцсетях видео с российским спецназом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал не делить украинцев "на московских или на киевских, или на западенцев, или как-то еще", чем разозлил соотечественников.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Леонид Остальцев Александр Усик
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Wick John
Wick John
Не украинцев, а кучку зомби быдла
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2
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Oldie Mr
Oldie Mr
Почитайте комменты, кто за усика ж...рвет и все становится понятно.
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1
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Wick John
Wick John
Oldie Mr, за высерана аты рвут сраки только безмозглые укро свиньи
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0
0
N Y
N Y
А слабо тем, кто открывает хавальники на Усика, самим в окопы?
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6
3
Wick John
Wick John
Ярошенко Андрей, свинья ты почему ещё не ато/оос, а здесь хрюкаешь? Чемодан - вокзал - ато - деревянное пальто. А когда сдохнешь о тебе мрази никто р не вспомнит
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0
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
N Y, тока после поЦреота с отбитой головой. Само оно чего не в окопе?
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