Лишь один бой: WBC принял громкое решение по Усику в супертяжах

Всемирный боксерский совет (WBC) включил украинца Александра Усика в обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона.

Как пишет World Boxing News, о таких серьезных изменениях было принято решение на конгрессе организации в мексиканском Канкуне. Усик, который провел лишь один бой в новом для себя весе, когда победил техническим нокаутом Чазза Уизерспуна, впервые оказался в рейтинге хевивейта WBC. Он расположился на пятой строчке.

Александр Усик

Это означает, что Усик на шаг приблизился к поединку против нынешнего обладателя чемпионского пояса Деонтея Уайлдера. Правда, у американца 29 ноября состоится реванш с кубинцем Луисом Ортисом. А в феврале будущего года Бронзовый бомбардировщик проведет второй бой с Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал дерзкое заявление о возможном поединке против Деонтея Уайлдера.

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