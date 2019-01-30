Легендарный боксер назвал самый тяжелый бой Усика в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс-младший оценил шансы на успех украинца Александра Усика в супертяжах.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте после поединка против Тони Белью принял решение перейти в другую весовую категорию.

"Усик хорошо выступит против Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, если грамотно подойдет к набору веса. У него есть все шансы побить этих ребят, потому что Александр имеет отличный боксерский IQ. У него будет преимущество в данном аспекте. Проблемы у Усика могут возникнуть с Тайсоном Фьюри, ведь у этого парня тоже очень высокий интеллект. Это будет самый трудный бой для него", - цитирует Джонса FightNews.

Рой Джонс-младший BoxingScene

При этом бывший американский боксер дал совет нашему спортсмену.

"Самое главное, что должен понимать Усик, нужно всегда оставаться собой. Следовательно, в хэвивейте ему нужно боксировать так же, как и в крузерах. Александр должен оставаться быстрым и сохранять резкость ударов. Скорость — это сила, если ты будешь резок и быстр, ты сохраняешь элемент шока, а это всех держит в напряжении. Супертяжи, крузеры, все боксеры боятся шока", - поделился рецептом успеха легендарный боксер.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, переход Александра Усика в супертяжелый дивизион может создать конфликтную ситуацию по определению обязательного претендента на чемпионский бой по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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