''Клоун'': знаменитый боксер сделал нелепое заявление об Усике

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Андре Уорд ошарашил фанатов бокса, признавшись, что практически не следит за карьерой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и плохо знает, кто это.

Андре Уорд Boxingscene

"Я мало что знаю об Усике. Я что-то узнал о нем в последние шесть- семь месяцев. Не видел ни одного его поединка полностью. Я видел отрывки из боя с Белью. Не слишком хорошо его знаю. Вроде он хороший боксер. О нем много говорят и много хвалят, мои ему поздравления", — сказал американец в интервью Fight Hub TV.

"Очень странное заявление как для человека,который теперь типа комментатор и аналитик бокса", - пишут юзеры. Другие отмечают, что Уорд выглядит как клоун, говорят такие вещи об украинце.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в московском финале WBSS единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring. Позже осетин назвал одну из главных причин поражения от украинца.

11 ноября крымчанин провел успешную защиту титулов, нокаутировав британца Тони Белью.