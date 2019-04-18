"Какая отмена?" Промоутера Усика загнали в тупик

Британский чемпион Энтони Джошуа попал в тяжелую ситуацию после отмены его боя с американцем Джарреллом Миллером.

По словам промоутера Эдди Хирна, ему крайне непросто оперативно найти нового соперника для своего подопечного на поединок 1 июня.

Эдди Хирн BoxingScene

"В последние 24 часа я провел предварительные переговоры с 16 супертяжами, 10 из них недоступны. Шоу продолжается. Мы даже не думали о том, чтобы все это дело отменить или перенести. Поймите, у нас уже продано 17 тысяч билетов. Из Британии прилетят 10 тысяч болельщиков. Какая отмена? Такой вариант даже не обсуждался. Нам просто нужно найти хорошего оппонента. Точка", – сказал один из промоутеров украинца Александра Усика, пишет vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебютный для Джошуа бой в США с Джарреллом Миллером был отменен из-за положительной допинг-пробы соперника британского боксера.

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