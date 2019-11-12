Elite World Championship: украинская сборная примет участие по смешанным боевым искусствам в MMA турнире

Сборная Украины по смешанным боевым искусствам UF MMA будет участвовать в чемпионате мира по смешанным боевым искусствам - MMA Elite World Championship 18-23 ноября в Сингапуре.

Чемпионат делегирует GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) - европейская некоммерческая MMA организация, которая функционирует с 2018 года и основана в Амстердаме. Ее участники имеют членство в более чем 60 федерациях по всему миру и многолетний опыт в MMA.

Уникальность чемпионата MMA Elite World Championship в партнерстве с международной спортивной организацией - One Championship, которая является крупнейшей на территории Азии. Цель такой мощной поддержки - организовать мероприятие, которое даст еще больше возможностей для роста и развития любительского MMA.

Политика GAMMA заключается в популяризации ММА как вида спорта, который в будущем станет олимпийским. Поэтому MMA Elite World Championship - это отличный шанс больше чем для 60 стран мира, в том числе и для Украины, развивать смешанные боевые искусства, и выводить этот спорт на новый уровень. Также, чемпионат является хорошим шансом для любительских спортсменов развивать свою карьеру в перспективе профессиональных соревнований по ММА.

Поэтому уже в ноябре, национальные интересы ММА будет защищать Украину от имени сборной UF MMA на самой профессиональной арене в Сингапуре - Singapore Indoor Stadium. UF MMA - это любительская украинская сборная по смешанным боевым искусствам, цели которой полностью совпадают с основной концепцией World Championship:

• Поднять любительские ММА на профессиональный уровень

• Дать возможность каждому попробовать себя в смешанных боевых искусствах

• Популяризация MMA среди молодежи

О целях украинской сборной, вице-президент UF MMA Денис Перч:

"Мы хотим, чтобы наши воспитанники сначала отточили свое мастерство на любительском уровне. Мы, как сборная - даем все для этого будущим профессионалам, поскольку детский спорт - это наш основной приоритет.

Для нас важно заинтересовать абсолютно все категории подрастающих поколений, несмотря на то, есть ли у них финансовые возможности для занятий спортом и выступленй в соревнованиях. Поэтому участие в таких мероприятиях как MMA Elite World Championship - это еще одна возможность стать на шаг ближе к нашей цели".

Таким образом, 18 украинских спортсменов в 16 весовых категориях представят нашу страну на World Championship. Кроме всего, для победителей чемпионата это возможность получить стипендию в размере 4 тыс. дол. и год членства в академии Envolve MMA. А лучших бойцов - мужчину и женщину наградят контрактом на 100 тыс. дол. и 5 поединков с World One Championship.

Все соотечественники будут болеть за UF MMA, ведь сборная по смешанным боевым искусствам имеет множество ресурсов для того, чтобы вернуться в Украину с золотом и еще больше перспективами для любительского ММА.

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