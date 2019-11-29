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30 ноября • обновлено в 10:51
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"Будем ломать": Руис рассказал, как победит в реванше с Джошуа

3.6т
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Мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис раскрыл часть своего плана на матч-реванш с Энтони Джошуа.

По словам обладателя поясов WBA, WBO и IBF, его британскому оппоненту придется нелегко из-за психологического давления.

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Энди Руис-младший

Энди Руис-младший

Boxingscene

"Если он захочет устроить махач, для меня это даже лучше. Я вообще люблю подраться, такой уж я боец. 7 декабря мы должны давить, работать по корпусу и ломать его. Особенно – психологически. Посмотрим, как он выдержит свалившееся на него давление. На мне-то никакого давления нет, ведь я шёл за мечтой и воплотил ее в жизнь", – цитирует Руиса vringe.com.

Напомним, реванш Джошуа – Руис состоится 7 декабря в аравийском Эр-Рияде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа вывели из себя накануне матча-реванша с Энди Руисом.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа
Место
ОАЭ
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