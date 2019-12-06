"Бежать на уровне": тренер Джимы рассказал о проблемах украинского биатлона

Экс-тренер сборной Украины по биатлону, а ныне личный наставник Юлии Джимы, Урош Велепец рассказал, почему украинкам непросто конкурировать с лучшими спортсменками мира.

"Думаю, что все биатлонистки в Украине очень мало тренируются, поэтому они не могут ходом конкурировать со спортсменками из Норвегии, Германии. Лена Пидгрушная в олимпийском сезоне сделала 370 часов тренировок, тогда как норвежские лыжницы тренируются по 800 часов. А если ты делаешь вполовину меньше, то как ты сможешь бежать на их уровне?" – рассказал Велепец в интервью агентству Xsport.

Урош Велепец Sport.ua

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Он также сказал, что был удивлен вторым местом его подопечной в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

"Сейчас даже не были уверены, сможет ли она добежать до финиша. Нога все еще болит, непонятно было, как она поведет себя во время гонки", – добавил тренер Джимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима была очень удивлена своим успехом в индивидуальной гонке.

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