Опубликован особый "смертельный" договор Коби Брайанта c женой

Американский баскетболист Коби Брайант имел особую договоренность с женой Ванессой не использовать вертолет для совместных поездок.

Источник, знакомый с семьей погибшего, заявил, что по брачному договору пара никогда не садилась в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами, сообщает Evening Standard.

Коби Брайант и его жена Ванесса Лэйн с детьми Джианной Марией-Оноре и Наталья Даймэнт (2016 год)

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