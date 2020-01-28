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28 января • обновлено в 21:58
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Опубликован особый "смертельный" договор Коби Брайанта c женой

1.3т
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Американский баскетболист Коби Брайант имел особую договоренность с женой Ванессой не использовать вертолет для совместных поездок.

Источник, знакомый с семьей погибшего, заявил, что по брачному договору пара никогда не садилась в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами, сообщает Evening Standard.

Коби Брайант и его жена Ванесса Лэйн с детьми Джианной Марией-Оноре и Наталья Даймэнт (2016 год)

Коби Брайант и его жена Ванесса Лэйн с детьми Джианной Марией-Оноре и Наталья Даймэнт (2016 год)

Новости
Описан последний день жизни Коби Брайанта

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Автор
Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
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