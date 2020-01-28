Опубликован особый "смертельный" договор Коби Брайанта c женой

Американский баскетболист Коби Брайант имел особую договоренность с женой Ванессой не использовать вертолет для совместных поездок.
Источник, знакомый с семьей погибшего, заявил, что по брачному договору пара никогда не садилась в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами, сообщает Evening Standard.
Коби Брайант и его жена Ванесса Лэйн с детьми Джианной Марией-Оноре и Наталья Даймэнт (2016 год)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение аппарата.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы в Калабасасе.
Также СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.
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