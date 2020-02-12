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12 февраля • обновлено в 12:48
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Коронавирус помог: Австрия выставит дримтим против Украины в отборе Евробаскета-2021

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Первый соперник сборной Украины в отборе к Евробаскет-2021 команда Австрии впервые за долгие годы смогла собрать сильнейший состав к матчу.

Как сообщает сайт австрийской федерации баскетбола, вспышка коронавируса, которая привела к приостановке чемпионата Китая, даст возможность сыграть за свою команду суперзвезде сборной Австрии Сильвену Ландесбергу. Его контракт в обычных условиях не предусматривает выезды на игры национальной команды.

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Сильвен Ландесберг (в белом)

Сильвен Ландесберг (в белом)

Федерация баскетбола Австрии

Компанию ему составят лучший центровой немецкого чемпионата Рашид Махальбашич выступающий за "Ольденбрг", капитан "Брауншвейга" Томас Клепайс, показывающий в чемпионате Германии феноменальный процент реализации трехочковых бросков, и один из лидеров испанского клуба "Бильбао" Томас Шрайнер.

Таким образом, перед тренерским штабом сборной Украины во главе с Айнарсом Багатискисом стоят серьезные задачи по нейтрализации лидеров австрийской команды.

Напомним, что игра состоится 20 февраля в австрийском городе Грац и ее можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале XSport в 20.30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто из легионеров сможет помочь украинской сборной на старте отбора к Евробаскету-2021

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Тема
Евробаскет-2021
Место
Австрия Грац
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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