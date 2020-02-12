Коронавирус помог: Австрия выставит дримтим против Украины в отборе Евробаскета-2021

Первый соперник сборной Украины в отборе к Евробаскет-2021 команда Австрии впервые за долгие годы смогла собрать сильнейший состав к матчу.

Как сообщает сайт австрийской федерации баскетбола, вспышка коронавируса, которая привела к приостановке чемпионата Китая, даст возможность сыграть за свою команду суперзвезде сборной Австрии Сильвену Ландесбергу. Его контракт в обычных условиях не предусматривает выезды на игры национальной команды.

Сильвен Ландесберг (в белом) Федерация баскетбола Австрии

Компанию ему составят лучший центровой немецкого чемпионата Рашид Махальбашич выступающий за "Ольденбрг", капитан "Брауншвейга" Томас Клепайс, показывающий в чемпионате Германии феноменальный процент реализации трехочковых бросков, и один из лидеров испанского клуба "Бильбао" Томас Шрайнер.

Таким образом, перед тренерским штабом сборной Украины во главе с Айнарсом Багатискисом стоят серьезные задачи по нейтрализации лидеров австрийской команды.

Напомним, что игра состоится 20 февраля в австрийском городе Грац и ее можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале XSport в 20.30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто из легионеров сможет помочь украинской сборной на старте отбора к Евробаскету-2021

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