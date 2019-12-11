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11 декабря • обновлено в 21:31
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212-килограммовому бойцу ММА оторвали бицепс в поединке

1.6т
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Известный российский пауэрлифтер и игрок в амфут Денис Вильданов, не давно дебютировавший в смешанных единоборствах (ММА), получил серьезное повреждение руки.

"На очередной битве за хайп нежданчик, отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости). Дерьмо случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться – и снова в бой", – подписал Вильданов видео, на котором ему оказывают медицинскую помощь.

Отрыв бицепса – редкая травма у спортсменов, которая случается в результате резкого толчка или рывка. По словам Дениса, он получил повреждение во время очередного боя.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик уступил в своем первом бою после выхода из тюрьмы, проиграв блогеру Артему Тарасову, который весит на 70 кг меньше.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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