Знаменитый украинский голкипер-чемпион, игравший за 'Динамо' и 'Шахтер', завершил карьеру в 38 лет

Бывший голкипер "Динамо", "Шахтера", "Оболони" и сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении своей профессиональной игровой карьеры. 38-летний вратарь за свою картеру завоевал четыре титула чемпиона Украины (три с "Шахтером" и одно с "Динамо"), пять Кубков Украины, Суперкубок страны и Кубок Латвии.

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"Я принял решение завершить игровую карьеру", — заявил Александр в интервью "Украинскому футболу".

Рыбка добавил, что планирует продолжить работу в футболе, но уже в роли тренера вратарей. У него уже есть тренерская лицензия категории B.

Пока что конкретные варианты трудоустройства находятся в стадии обсуждения, в том числе и возможность остаться в "Оболони" на новом месте. Действующий контракт Александра с "пиповарами" завершается 30 июня 2025 года.

Александр Рыбка родился в Киеве. Начал карьеру в "Динамо", дебютировал в основном составе в сезоне 2005/06. В молодости также занимался баскетболом и был чемпионом Украины среди юношей.

Широкую известность получил после молодежного чемпионата Европы 2006, где помог сборной Украины выиграть полуфинал в серии пенальти.

В 2011 году перешел в "Шахтер". В том же году дебютировал за сборную Украины, сыграв матч без пропущенных мячей и отразив пенальти.

В январе 2012 года был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление запрещенного препарата фуросемида — мочегонного средства, которое он использовал для похудения. Все апелляции отклонили.

После дисквалификации тренировался с несколькими клубами, в 2014 году возобновил профессиональную карьеру, подписав контракт с "Динамо". Позже играл за турецкие клубы "Карабюкспор" и "Афжет Афьонспор", затем в азербайджанском "Сабаиле" и латвийской "Лиепае".

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