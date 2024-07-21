Знаменитый футболист, сказавший 'Слава Украине!' после победы над Россией на ЧМ-2018, завершил карьеру

Защитник греческого АЕКа Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии, говорится в Instagram Федерации футбола Хорватии. 35-летний Вида с 2010 года провел за национальную команду 105 матчей, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

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В составе Хорватии стал вице-чемпионом мира в 2018 году в России и занял третье место на ЧМ-2022 в Катаре.

Украинцам Вида запомнился не только по выступлению за киевское "Динамо" (103 матча/10 голов), но и своим поступком на чемпионате мира в России.

7 июля 2018 года сборная Хорватии по футболу обыграла российскую команду в четвертьфинале. Празднуя победу в раздевалке своей команды Вида и член делегации хорватской команды Огнен Вукоевич, который работал селекционером в столичном клубе, записали видео, в котором посвятили победу Украине.

"Эта победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!" – эмоционально сказал Вукоевич. "Слава Украине!" – поддержал соотечественника Вида.

Сам Вида после огласки в СМИ объяснил данный ролик тем, что это была "шутка".

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