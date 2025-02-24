Поклонники гандбола со стажем хорошо помнят блестящие победы на внутренней европейской аренах гандболиста киевского "Спартака". Столичная команда - 20-кратный чемпион бывшего СССР, 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Наши девушки были олимпийскими чемпионками. В сборной страны играли Зинаида Турчина, Галина Захарова, Людмила Бобрусь, Наталья Шерстюк, Татьяна Кочергина... Ко всем этим успехам своих подопечных привел легендарный тренер Игорь Евдокимович Турчин. Покинув этот мир в 1993-м, он унес секреты своих великолепных побед.

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Хотя некоторые успехи все же были. Женская сборная Украины – бронзовый призер Олимпиады-2004, вице-чемпион Европы-2000, полуфиналист чемпионата мира-2003. Но все это было 20 лет назад...

С 2014 года женская сборная – участник чемпионатов Европы. Но успехов на них не было. Неудачно сложился для нашей команды и чемпионат Европы-2024. В своей группе наши девушки потерпели три поражения в трех сыгранных матчах: Украина – Нидерланды – 23:43, Украина – Исландия – 24:27, Украина – Германия – 17:30. Для выхода из группы необходимо было занять первое или второе место в этом квартете. Продолжили борьбу за медали сборные Нидерландов и Германии.

Причин неудачного выступления нашей сборной несколько. В частности, не удалось собрать сильнейший состав – некоторые ведущие гандболистки пропустили чемпионат из-за травм, также команда значительно омолодилась – в ней было 6 дебютанток. В составе сборной, которую возглавлял Борис Чижов, было 9 гандболисток, выступающих в клубах Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Румынии. Восемь гандболисток - из львовской "Галичанки", киевского "Спартака", ужгородских "Карпат" - представляли Украину.

На сегодня сборная Украины значительно уступает ведущим гандбольным командам Европы. Наберемся терпения и будем надеяться на более удачное выступление наших девушек в следующем чемпионате Европы.

Фаворит – "Галичанка"

Шесть команд выступают в женской Суперлиге Украины: "Галичанка" (Львов), "Спартак" (Киев), "Карпаты" (Ужгород), ХНУ (Хмельницкий), "Ровно" и "Реал" (Николаев). Фаворит – многолетний чемпион Суперлиги "Галичанка". Львовянки также выступают в Европейском Кубке ЕГФ.