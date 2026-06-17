Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла Швецию и досрочно выиграла группу в отборе к ЧЕ

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала свою третью победу в отборочном турнире чемпионата Европы в Бухаресте, Румыния. Подопечные Виталия Черния начали второй игровой день матчем со Швецией –, обе команды прошли первый день без поражений и в очном матче определяли победителя группы.

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Обе команды начали игру довольно агрессивно в атаке, и счёт довольно быстро начал расти, но при этом на площадке сохранялось равновесие. Где-то в середине игры благодаря трем очкам подряд от Филевич Украине удалось оторваться в счёте, и завоеванное преимущество нашим девушкам в итоге удалось удержать – 16:12.

Украина досрочно выиграла группу А, но в 16:15 предстоит сыграть матч с Румынией.

За путевку на чемпионат Европы сборная Украины сыграет со второй командой группы В (там Латвия и Австрия имеют по две победы и встречаются в последнем туре). Этот матч начнётся в 18:00 по киевскому времени.

Отбор на чемпионат Европы 3х3. Женщины

Бухарест, Румыния

Украина – Швеция 16:12

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