'Затем Украину объединят с Россией?' УЕФА официально принял необъяснимое решение по чемпионату Европы 2027 среди молодежи

Исполнительный комитет УЕФА назначил Албанию и Сербию хозяевами финального турнира молодежного чемпионата Европы по футболу U-21 2027 года. Эти страны подали единственную совместную заявку и получили право на проведение соревнований.

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Турнир с участием 16 команд пройдет на восьми стадионах: по четыре в каждой стране. В Албании матчи примут Тирана, Шкодер, Эльбасан и Ррогожина, а в Сербии – Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар. Открытие состоится в Сербии, а финал – в Албании.

Обе страны автоматически квалифицируются в финальную часть, тогда как оставшиеся 14 мест будут разыграны в отборочном цикле 2026–2027 годов.

Это первый случай, когда молодежное Евро пройдет в Албании или Сербии. Ранее Тирана принимала финал Лиги конференций 2022 года, а в 2024-м Албания организует чемпионат Европы U-17. Сербия же уже проводила этот турнир в 2011 году, а также чемпионат Европы по футзалу в 2016-м.

Это решение вызвало настоящий шок у болельщиков, учитывая напряженные отношения между двумя странами.

В 2014 году первый официальный матч в Белграде между Сербией и Албанией закончился массовыми беспорядками. Причиной стал дрон с флагом "Великой Албании", который появился над стадионом.

Один из сербских игроков сорвал флаг, после чего началась драка между футболистами. На поле ворвались сербские болельщики, и один из них напал на албанского игрока с табуреткой.

В итоге Албании присудили техническую победу 3:0.

Теперь команды вновь встретятся – уже в отборе на ЧМ-2026, оказавшись в одной группе. А в 2027 году страны должны будут совместно провести крупный молодежный турнир, несмотря на долгую историю конфронтации.

В комментариях фанаты не могут поверить в случившееся, предполагая, что исходя из логики УЕФА, следующее совместный ЧЕ должны провести Россия и Украина.

"Значит, через 2 года конфликт России и Украины станет лишь вторым по тревожности объединением двух стран в мире", – пишут юзеры.

Многие любители футбола провоцируют новую балканскую войну и интересуются, что "курят" в УЕФА?

"Разумный выбор без недостатков или потенциальных проблем", - стебутся подписчики в аккаунте УЕФА в соцсети Х.

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