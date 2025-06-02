Заокеанский эксклюзив: что за футбольный турнир в Канаде и за что там будет играть Украина? 6 главных ответов

Через несколько дней Украина станет участником нового турнира в Канаде. Canadian Shield объединит 4 сборные с разных континентов и станет такой себе официальной репетицией Мундиаля-2026. Но у Украины будет еще одна цель. Обо всех деталях соревнований рассказывает OBOZ.UA.

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Что такое Canadian Shield?

Это новый турнир на футбольной карте мира. С английского это переводится как "Канадский щит", традиционное название крупных соревнований в англоязычных странах (например, Community Shield - Суперкубок Англии). Соревнование будет проходить два дня, 7 и 10 июня, все игры примет стадион BMO Field. Он заявлен на игры канадской части ЧМ-26. Сами организаторы говорят, что это будет маленькая репетиция Мундиаля. Еще среди задач - украсить Торонто новым спортивным праздником и познакомить туристов с одним из главных городов этой северной страны, который часто называют столицей (вместо Оттавы).

Зрители смогут сходить сразу на 2 игры за день - билеты будут двойными. Турнир Canadian Shield объединит 4 сборные из разных конфедераций: кроме нас, это еще Канада, Новая Зеландия и Кот-д'Ивуар. Украинцы - сильнейшая сборная среди всех; в списке ФИФА мы 25-е. Канадцы - 30-е. Африканская сборная занимает 41-е место, а Новая Зеландия самая низкая - 86-я.

Зачем Украина едет играть за океан?

Для желто-синих это будет первый визит в Канаду. Спарринги станут частью подготовки к отбору на Чемпионат мира 2026 года. В этом году сборная провела 2 официальных матча - те самые против Бельгии. И там получилось не очень: мы помним восторг от победы над дьяволами и разочарование поражением 3:0 в ответной игре. Эти спарринги в Канаде также будут официальные.

УАФ пишет, что это не просто игры, а событие, имеющее большое значение для украинской диаспоры за океаном. Еще это будет налаживание международных связей нашего государства во время войны. Андрей Шевченко, президент УАФ, сказал, что предстоящие встречи станут важным и спортивным, и социальным событием, ведь украинцы в Канаде всегда поддерживали нашу сборную на поединках по всему миру и теперь пришло время желто-синим приехать в гости. Ассоциация подготовит также социальные и благотворительные активности. Ожидается, что трибуны будут заполнены украинскими флагами.

Как за 2 матча определить победителя?

Этому поможет частично хоккейная система очков. За победу, как всегда, будут давать 3 очка, за поражение - ноль. А вот если за 90 минут никто не выиграет - то сразу будут одиннадцатиметровые. Если команда победит по пенальти, то получит только 2 очка. При равенстве будут работать правила очных встреч и дополнительные показатели, прописанные в регламентах ФИФА.

Кто наши соперники?

Всего будет представлено 4 команды, но Украина сыграет только с двумя. Наши соперники требуют отдельного представления и оно будет на сайте OBOZ.UA позже. Сейчас важнее то, что говорили представители сборных. Например, Канада воспринимает домашний турнир вовсе не как игрушку или игрушку. Для их тренера Джесси Марша эти 2 игры - дополнение к ежегодному соревновательному календарю и возможность дополнительно поиграть дома перед своими болельщиками. Новая Зеландия так же относится к этому турниру как к мини-Мундиалю. Соревнования спланированы так, чтобы попробовать силы с разными континентами. Далекая страна из Океании хочет выиграть еще и потому, что турнир проводится в государстве-хозяйке будущего ЧМ-26, такая себе возможность почувствовать поля турнира, до которого осталось не так долго.

Заявлен также и Кот-д'Ивуар, с которым подопечные Реброва не будут играть. Действующий чемпион Африки в последний раз пересекался с соперниками с других континентов на официальном уровне 11 лет назад - аж на ЧМ-2014! При этом, ивуарийцы едут в Канаду несмотря на финансовые проблемы: весной они не смогли провести Молодежный Кубок Африки из-за недостатка денег. Поэтому Ясин Идрис Диалло - президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара - не был многословным. Просто сказал, что это прекрасная возможность пересечься с другими представителями футбольного мира и пожелал успеха всем командам.

Кто из футболистов будет играть?

Ребров объявил заявку заявку на Канаду 19-го мая, там было 26 футболистов.

Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Резник;

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Александр Мартынюк, Илья Забарный, Максим Таловеров, Евгений Чеберко;

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихалёнок, Владислав Кабаев, Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Иван Калюжный, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков;

Нападающий: Роман Яремчук.

Всех удивил выбор Реброва в атаку - только один футболист, Яремчук. Оправдание такой ситуации простое: других нет. Например, нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан был в предварительной заявке, но не успел вовремя оформить документы для въезда в Канаду. По состоянию здоровья недоступен Довбик, а Ванат вызван на сборы молодежки перед Евро-2025. А вчера стало известно, что ветрянкой заболел Дубинчак. Резервный список пока не задействован: тренер не сообщал, что из него кто-то переведён в основной. Сейчас там только 4 человека - голкипер Бущан, а также Сваток, Конопля и Крыськив.

Но все равно есть вопрос к коучу: турнир ни на что не влияет и почему бы не попробовать там потенциальных новичков? Безусловно, Яремчук зажег в Греции и его наличие обязательно, но безальтернативность там, где можно на высоком уровне проверить множество футболистов вызывает разочарование еще до старта матчей. Непонятно и по другим позициям: например, на конец сезона себя классно показали Чачуа, Твердохлеб, Ярмолюк, Крупский... Похоже, в отношении сборной к выбору футболистов ничего не изменилось со времен Евро.

Когда пройдут матчи Canadian Shield?

Украина проведет на турнире два матча. Первый будет 7-го июня против хозяев Канады, а 10-го числа сыграем с Новой Зеландией. Единственное, что неудобно - время проведения; первый матч будет в 22:30, а другой - начнется в полночь (фактически, в первую минуту 11-го июня). После Канады, игроки разъедутся на отдых и будут возвращаться в клубы на сборы - футболисты наших клубов будут готовиться к старту в отборе еврокубков. А уже осенью нас ждет старт квалификации на ЧМ-26.