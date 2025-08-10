Захарова прокомментировала решение Байдена по Овечкину и стала посмешищем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметилась громким заявлением, вызвавшим насмешки в сети. Поводом стала публикация Wall Street Journal о том, что администрация тогдашнего президента США Джо Байдена в 2024 году рассматривала идею исключить всех российских хоккеистов из НХЛ.

Под "раздачу" попадал и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Якобы это все было необходимо для давления на диктатора Владимира Путина в рамках переговоров по обмену заключёнными.

По данным издания, этот вариант предлагал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, чтобы ускорить освобождение американцев, удерживаемых в РФ. В сезоне-2023/24 в НХЛ играли 65 россиян, а сам Овечкин весной побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

"Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием", – заявила Захарова в интервью "Матч ТВ", реагируя на сообщение Wall Street Journal.

Однако в соцсетях её выпад обернулся шквалом издёвок. Пользователи язвили: "Машка уже вошла в историю как пресс-алкаше, которая любит комментировать всякую желтуху и "могло бы быть"", "Они войдут, а Захарова уже вляпалась", "Товарищ Захарова, у вас нос в пудре испачкан", "Ну хотя бы трезвые".

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа 2024 года в результате обмена Россия освободила 16 политзаключённых, среди которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан. Взамен Москва получила киллера ФСБ Вадима Красикова и супругов шпионов Мальцевых, которые в Словении выдавали себя за граждан Аргентины.

