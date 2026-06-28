ЮАР – Канада: прогноз на первый матч плей-офф на ЧМ-2026 по футболу

Сборные Канады и Южноафриканской Республики первыми сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Одни из хозяек первенства проведет матч первого раунда плей-офф с представителями Африки, которые впервые играют на такой стадии мундиаля, в воскресенье, 28 июня.

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Поединок состоится на стадионе в американском Лос-Анджелесе. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

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