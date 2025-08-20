Три года плена и давление российских пропагандистов: украинский волейболист, который защищал Мариуполь, вернулся домой и был 'заряжен'

Во время обмена военнопленными между Украиной и РФ 14 августа домой наконец вернулся бывший волейболист черниговского "Буревестника" Никита Калиберда, который после вторжения в феврале 2022 года участвовал в обороне Мариуполя. Некоторое время считался пропавшим без вести, однако впоследствии родным сообщили, что спортсмен и военный попал в российский плен, где находился более трех лет.

Видео дня

Калиберда родом из Бердянска Запорожской области, с детства занимался волейболом, с которым решил связать будущую профессию. До седьмого класса парень учился в родном городе, а потом переехал в Харьков и поступил в школу олимпийского резерва.

На профессиональном уровне Никита выступал за харьковскую "Юридическую Академию", длительное время защищал цвета черниговского клуба "Буревестник". Под конец спортивной карьеры Калиберда играл за мариупольский "Левый берег".

В 2021 году присоединился к ВСУ в должности стрелок-зенитчик зенито-ракетного взвода. С самого начала полномасштабного вторжения РФ в 2022-м участвовал в обороне Мариуполя, который беспощадно разрушали оккупанты. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

В марте связь с Никитой оборвалась и более полугода считался пропавшим без вести, однако позже стало известно, что он находится в российском плену. Первым об этом в начале 2024-го сообщил его партнер по волейбольной площадке Максим Николайчук.

"В начале вторжения, в марте 2022-го, Никита попал в плен под Мариуполем. Он морской пехотинец, был на "Азовстали". Я общаюсь с его мамой, которая уехала в Днепр. Сначала Никита считался пропавшим без вести, а потом та сторона подтвердила, что он в плену", – рассказывал Николайчук 0462.ua.

Но с февраля 2023-го о Калиберде снова не было новостей: "Знаю, что его перевозили по разным городам России. Обмены были, но Никиту не обменяли. Слышал, что морпехов неохотно обменивают".

Тем временем российские пропагандисты изо всех сил пытались снять интервью с пленным волейболистом, где бы он дискредитировал ВСУ и Украину. Ведущая давила на Никиту провокационными вопросами, интересовалась, кто его герои, о событиях в Мариуполе в 2014 году, АТО и "обстрелах гражданских", причинах декоммунизации, "Азове" и новом календаре.

Калиберда тогда отметил, что не очень ориентируется в событиях десятилетней давности, но подчеркнул, что раньше Мариуполь был очень современным и развитым городом. А когда во время записи Никите разрешили пообщаться с мамой, он попросил ее не опускать рук, мол, мама, не переживай, я справлюсь. Также в конце наш защитник обратился к президенту Украины с просьбой активизировать процесс обмена военнопленных, ведь не только он, но и его собратья уже третий год находятся в неволе.

И вот в середине августа 2025-го 29-летний Калиберда наконец вернулся домой. Встречать Никиту приехали его бывшие партнеры по команде – доигровщик Богдан Татаренко, пасующий Денис Копич и блокирующий Максим Николайчук.

"Эмоции такие были, даже немного умилился. Никита в своем стиле: выскочил, очень заряженный, энергичный. Еще в автобусе сразу к окну бросился, начал стучать, показывать на нас, потом две руки в гору поднимал, демонстрируя бицепсы. Глаза светятся, наполненные энергией. Он настоящий энерджайзер и всегда этим отличался в команде", – рассказал "Суспильному" Максим Николайчук.

Тем временем до сих пор остается в российском плену еще один бывший игрок "Буревестника" Николай Кушнарев. Спортсмен и защитник родом из Луганска. До полномасштабной войны служил в Нацгвардии, а в начале вторжения РФ в 2022-м был захвачен оккупантами в Чернобыльской зоне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб волейболист из Кропивницкого Андрей Романов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!