Выбили чемпиона: Украина обыграла Бразилию и вышла в первый в истории финал Паралимпиады по голболу

Мужская сборная Украины по голболу впервые в истории вышла в финал Паралимпийских игр. На главном турнире четырехлетия, который в эти дни проходит в Париже, наши спортсмены сенсационно обыграли действующих чемпионов бразильцев и пробились в решающий матч соревнований.

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В голболе две команды по три человека на поле должны забить гол в ворота соперников специальным мячом с колокольчиком. В этом виде спорта участвуют спортсмены с проблемами со зрением.

Игра бразильцев и украинцев выдалась невероятно интересной. "Сине-желтые" открыли счет уже на второй секунде, однако тут же получили в ответ. Еще через полминуты южноамериканцы уже были впереди – 2:1. Однако еще до перерыва наши голболисты совершили камбэк.

Во втором тайме за три минуты до конца на табло горели 4:4. Победу украинцам в течении каких-то 30 секунд принес Василий Олейник. Сначала он реализовал пенальти, а затем забил с игры.

Таким образом, наша команды выиграла 6:4 и вышла в поединок за "золото". Соперником украинцев будет Китай или Япония. Отметим, что в Париже-2024 "сине-желтые" впервые в своей истории сумели выиграть матч плей-офф Паралимпиады.

Паралимпиада-2024

Голбол. 1/2 финала

Украина – Бразилия – 6:4 (3:2, 3:2)

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