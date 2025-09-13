ЧМ-2025 по волейболу: Украина настроена переписать собственную историю. Анонс турнира

Сегодня сборная Украины по волейболу начинает свои выступления на Чемпионате мира на Филиппинах. На фоне шаткого этапа в Лиге наций, желто-синие должны не только восстановить репутацию, но и показать, что мы таки можем побеждать триумфаторов турнира. На кого следует обратить внимание? Кто наши соперники? И как выйти из группы? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Надо исправляться после Лиги наций

Этот турнир был как некая репетиция Чемпионата мира, потому что нет разделения как в футболе по континентам. Например, мы играли против Японии, Ирана и Бразилии; такая себе возможность проверить силы против совершенно разных сборных. Украине тогда не хватило лишь одного прыжка по таблице. Игры были очень противоречивые и волнообразные, без разницы против кого мы играли. Под конец мы допустили 3 печальных поражения и не смогли претендовать на плей-офф.

Просто перед ЧМ, который уже начался в пятницу, Украина была в Катаре, где провела 3 спарринга против местных волейболистов. Мы выиграли все - 3:1, 4:0 и 3:1. Была смогла отработать блоки, контроль инициативы, эйсы и давление на приеме. Коуч Рауль Лосано проводил массированную ротацию с использованием главных игроков команды или не выпуская их вообще. Одним составом Украина не сыграла ни одного матча - тренерский штаб смотрел на возможности всех, кого взяли на турнир.

Соперники в группе сложные. Но шансы есть

Прежде всего надо понимать силу будущих соперников по квартету F. Ведь Украина будет играть против лучших представителей волейбольного мира. Италия - вторая в списке всех сборных, Бельгия на начало ЧМ 16-я. А вот чтобы найти Алжир, надо скролить достаточно долго, 87-я позиция мирового рейтинга. Желто-синие пятнадцатые среди всех сборных планеты. Лидером с отрывом остается Польша.

С итальянцами мы пересекались на ЛН-25: почти проиграв, украинцы создали классный камбэк и уступили только в 5 сете. Эту команду следует рассматривать не только как топа, но и как чемпиона мира. Их волейбольный музей - один из самых богатых на континенте: 4 золота и серебро. Во главе стоит де Джорджи, который руководит уже 4 года и именно он брал те медали как игрок. В заявке - сверхрезультативные Микилетто, Риклицки и связующий Джаннелли, поддержанные силой либеро Балаццо. Немного поможет (если можно так сказать) травма Даниэле Лавиа, хотя исполнителей высочайшего ранга у чемпионов достаточно.

Бельгия почти год просидела без официальных игр. Но во время отбора на Евро-26 (матчи в августе 2024-го и 2025-го) дьяволы взяли 4 из 4 побед, максимум очков и 11/12 сетов. Хотя на этом их практика как общей команды - все. Были ещё товарищеские матчи, за последний месяц бельгийцы провели 4 игры и выиграли только однажды. Поэтому надежды на очки для Украины идут именно на эту игру, чтобы со старта обозначить претензию на лидерские позиции в группе. Ключевым игроком соперника является нападающий Деру, а также связующий д'Хулст. Рядом с ними выступают Реггерс и д'Хир, оба с большим опытом на самом высоком уровне.

Алжир возвращается на ЧМ впервые с 1998-го. Их самое высокое место на таких турнирах - тринадцатое. И вот здесь можно гарантированно цепляться за очки: африканцы без матчей аж 2 года, поэтому и оказались настолько низко. Международная федерация волейбола в команде Бернауи выделяет либеро Ашури, нападающих Хосни и Тизита, а еще блокирующего Умессада. Мы же проверим, действительно ли они так сильны, уже на следующей неделе.

Заявка сборной Украины

В заявку попали 14 волейболистов. За легионерами обращались к польской "Варшаве", греческим "Милону" и "Панатинаикосу", португальской "Бенфике" и "Рапиду" из Румынии. Из наших команд задействованы представители "Эпицентр-Подоляны" и "Барком-Кажаны". Полный список таков:

Связующие: Виталий Щитков, Юрий Синица;

Диагональные: Даниил Урывкин, Василий Тупчий;

Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Александр Коваль, Максим Дрозд, Валерий Тодуа;

Доигровщики: Тимофей Полуян, Илья Ковалев, Дмитрий Янчук, Евгений Кисилюк;

Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко.

По сравнению с летними играми, тренерский штаб оставил вне заявки трех волейболистов: Евстратова, Наложного и Челеняка. Зато, по данным ФВУ, наконец восстановился и снова в команде центральный блокирующий Максим Дрозд, опыт которого изрядно нужен команде на этом ответственном отрезке.

Есть ли силы выигрывать?

Украина попала на второй ЧМ подряд, это очень весомый показатель. Но есть ли у нас силы и возможность брать квалификационные места? Тем более, что выйти на соревнования нам помогла высокая позиция в текущем рейтинге FIVB. Для желто-синих это третий мировой турнир: в 1998-м было 10 место и 7 место на прошлом.

Филиппины, где пройдет нынешний ЧМ, это естественный вызов. Непредсказуемая влажная погода с внезапными ливнями и затяжными +30 днем. А сейчас в столице Маниле еще и угроза наводнения. Из-за этого многие команды прибыли в регион с похожими условиями заранее, многие выбрали для себя Японию. Наши приехали только 12-го числа, что может стать проблемой по акклиматизации, но точно не должно быть оправданием. Нам таких оправданий уже в футболе хватает.

Это второй год для тренера Рауля Лосано. На ЛН-25 под его руководством Янчук и Тупчий попали в первую десятку по количеству набранных очков - 190 и 185 соответственно. Больше ста баллов заработали еще Семенюк и Ковалев. Эта четверка заявлена на мировые соревнования и сможет проявить себя уже сегодня. Статистически мы сильны в блоках, надо добавлять в эйсах и контроле игры, когда соперник превосходит, что показала Лига наций. Украинская Федерация дает задачу выйти из группы. Тогда как Тупчий перед стартом игр жаловался на интенсивность подготовки и поэтому - микротравмы и сложности в выполнении задачи. Больше заявил, что команда будет играть в волейбол, а успехи станут приятным бонусом.

Где и когда пройдет ЧМ-25?

Нынешний чемпионат мира пройдет на Филиппинах. Первая игра будет сегодня против Бельгии, в 9 утра по Киеву. Второй матч группы запланирован 16-го сентября с Алжиром (то же время начала). А вот решающая игра против сильнейшего соперника пройдет 18-го числа в 16:30 по Киеву - встретимся с Италией. В следующий раунд попадет 2 лучшие команды из каждой группы.