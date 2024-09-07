Видео, как одноногий атлет на Паралимпиаде откинул костыли и прыгнул в высоту, собрало 38 млн просмотров

Польский прыгун в высоту Лукаш Мамчарж обрел бешеную популярность в социальных сетях после своего выступления на Паралимпиаде-2024. В сети завирусился его прыжок в финале легкоатлетического турнира.

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Один из зрителей находящихся на трибунах снял момент, когда Мамчарж отбросил костыли, и, прыгая на одной ноге, смог покорить высоту 1.77 м.

К сожалению этот результат не позволил ему бороться за медаль. В итоге поляк стал лишь седьмым из 8 участников.

За несколько дней ролик собрал 37 просмотров в социальной сети X (бывшая Twitter). У себя в Instagram 38-летний легкоатлет признался, что шокирован такой славой, которая обрушилась на него после Парижа-2024.

Лукаш Мамчарж в 2009 году потерял левую ногу в аварии на мотоцикле. Он занялся спортом по рекомендации врачей во время реабилитации и добился приличных успехов.

На летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне Лукаш завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту в классе T42 (дефицит конечности).

Затем последовали еще медали на чемпионатах мира по легкой атлетике МПК. Мамчарж также является двукратным золотым призером чемпионатов Европы, выиграв в Суонси (2014) и Гроссето (2016).

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