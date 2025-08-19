В России Вяльбе похвасталась фото с грузовиком Volvo и нажила проблем для федерации, которую возглавляет

Вокруг сборной России по лыжным гонкам разгорелся скандал после того, как её глава Елена Вяльбе выложила фотографии с грузовиком Volvo. Машина оказалась в распоряжении Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), хотя шведский автогигант прекратил продажи в РФ ещё в 2022 году из-за вторжения в Украину.

Видео дня

В конце мая ФЛГР похвасталась о покупке нового вакс-грузовика. Компания Volvo начала собственное расследование и установила, что грузовик был продан фирме в одной из стран Евросоюза.

Тамошние власти уже уведомлены о возможном нарушении санкций. "Мы выяснили, кому именно была продана эта машина. Это компания в стране ЕС. Мы сообщили местным властям, что, возможно, им стоит проверить факт нарушения санкций", — заявил пресс-секретарь концерна Клас Элиассон в интервью Aftonbladet.

Таким образом, публикация Вяльбе стала прямым доказательством того, что техника попала в Россию в обход санкций. После аннулирования лицензии дилера, россияне не смогут повторно нелегально купить подобную технику.

Volvo удалось идентифицировать автомобиль по цвету и даже по VIN-номеру, попавшему на опубликованные фото. В компании подчёркивают, что в договорах чётко прописан запрет на перепродажу техники в Россию и Беларусь, но отдельные фирмы обходят ограничения.

Вяльбе, услышав о расследовании, попыталась высмеять ситуацию, заявив в российских СМИ, что "Volvo лучше бы производила больше хороших машин, чем занималась ерундой". В компании ответили с иронией: "Мы именно этим и занимаемся — создаём лучшие грузовики в мире и продолжим это делать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!