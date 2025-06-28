В Формуле-1 будет новый чемпион? Что происходит в элитных автогонках и почему к победе близок австралиец

Сегодня стартует квалификация Гран-при Австрии. 10 гонок уже завершились - и австралиец Оскар Пиастри фантастически ведёт борьбу за первое чемпионство в Формуле-1. Возможен ли новый чемпион? Ферстаппен не претендует на 5 золото? OBOZ.UA рассказывает детали, похоже, легендарного сезона автогонок.

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Лишь третий год в Формуле-1 для Пиастри

Этот сезон уже самый успешный для молодого таланта. После разногласий с Alpine, он присоединился к McLaren. Именно так начались выступления в элите. На 3-й сезон Оскар идет лидером. Первая звезда засияла в 2023-м - дебют с 9-м местом без побед за 22 гонки! Следующий сезон был лучше: 4 место и 2 выигранные Гран-при. Но 2025-й год уже стал феноменальным.

Прогресс действительно фантастический. Позади 10 трасс и только дважды Пиастри не брал подиум. 5 заездов удалось выиграть - это абсолютное лидерство текущего этапа. Также у него зафиксированы 4 поула. Взвешенность и спокойствие на трассе - то, чем покоряет австралиец. Он почти не ошибается, этого и ждут от чемпиона. Ферстаппен как-то сказал, что менеджер Пиастри, экс-гонщик Марк Уэббер, имел свое влияние на 24-летнего лидера и именно Уэббер раскрыл таланты Оскара.

198 очков на июнь - это очень быстрое приближение к личному рекорду за сезон. Есть интересная статистика, что 26 из 27 пилотов, которые выиграли четыре из первых шести гонок, выигрывали Формулу. Не удалось это только Лауди в далеком 1976-м. В этом сезоне австралиец выиграл Китай, Бахрейн, Джидду и Майами. Даже несмотря на провал дома на старте года (9 место), Пиастри все больше закрепляет свое лидерство. Несмотря на то, что со времен Имолы была только 1 победа - в активе 198 очков и достаточный отрыв от преследователей. Вчера на практике в Австрии, Пиастри и Норрис накатали 35 кругов - Оскар немного уступил во времени.

Куда делся Ферстаппен?

Действующий победитель (4 раза подряд) Макс Ферстаппен в этом сезоне ездит не так ярко. После 10 заездов он третий, но чтобы перекрыть отставание, надо 2 подиума и чтобы Пиастри в этих гонках не финишировал. А учитывая агрессивный стиль управления в некоторых гонках и аж 11 штрафных очков у нидерландца, он очень близок к тому, чтобы пропустить какое-то из ближайших Гран-при. Тогда можно будет забыть о золоте нынешней Формулы-1.

С другой стороны, эта агрессивность стала залогом победы в Имоле. Помните тот роскошный прорыв на лидерские позиции, пока Пиастри боролся против Рассела? Да, Ферстаппен умеет цепляться за возможности. Во время практики в Австрии у него третий результат, главная заруба будет сегодня днем во время квалификации. Причем, результат этой гонки будет влиять только на способность Макса сокращать разрыв в таблице. За последние 4 чемпионских года, Ферстаппен не обязательно выигрывал Шпильберг, поэтому никакой закономерности нет.

Red Bull в целом столкнулась с вызовом догнать Пиастри в борьбе за чемпионство. Другой пилот - Цунода - далеко позади. Ферстаппен же сказал, что надо улучшать производительность, баланс и стабильность. Ведь результаты полярные: 3 поула и всего 2 победы; откровенно слабый заезд в Бахрейне и полный провал с 10-м местом в Испании. Тогда он говорил, что влияла температура шин. Сейчас этот фактор почти нивелирован: до конца лета будет европейская часть F1 и все плюс-минус в одинаковых условиях (если не подведёт дождь или механик).

Футбольная Лига чемпионов в автогонках

Новый чемпион для Формулы-1 действительно редкое явление. За последние 10 лет сезон выигрывали всего 3 разных гонщика. А за все XXI век имеем только 8 триумфаторов: вместе с рекордами Шумахера и Хэмилтона, кубок над головой поднимали Алонсо, Райкконен, Баттон, Феттель, Росберг, а также уже упомянутый Ферстаппен. За 25 лет разнообразия в главных гонках планеты не так много - чем-то напоминает Лигу чемпионов. Среди действующих участников F1 есть аналог "Реала" - рекордсмен Хэмилтон, хотя и давно не выигрывает; есть Антонелли - некая "Астон Вилла" с заявкой о себе, но до успехов надо поработать; еще есть Леклер - хорошо известный непобедимый участник. В таком случае Пиастри напоминает "ПСЖ" - за минимальное количество попыток добрался высот и собирается забрать первое золото.

Конкуренции не так много

Способен ли кто-то помешать этой паре? На самом деле, претендент есть - Ландо Норрис, который заявил о своём желании на золото. Давненько за победу в сезоне не соревновались представители одной команды и это красивая внутренняя борьба. У британца 176 очков, это очень близко в условиях почти постоянных призовых мест, где дают больше всего баллов. В прошлом году Норрис впервые взял серебро по итогам сезона, а в этом году хочет большего. Даже Испания, о которой чуть ниже, не позволила сдвинуть его с первых позиций.

Что же с остальными? За первыми тремя местами начинается пропасть. Рассел имеет 136 очков, несколько подиумов и первую победу, которая пришла только на Монмело. 5-й Леклер, у которого 104 балла, а также нули в графе побед, лучших кругов и поулов. Все что ниже - разве что внезапный взрыв, как Антонелли и его первый подиум в Испании. Но реальной угрозы без ошибок самого Пиастри сразу 14 пилотов не будут представлять.

McLaren разносит сезон

На фоне этого внутреннего соперничества разрастается наш любимый фактор - битва внутри команды. На прошлом Гран-при в Канаде, уже почти на финишном круге, гонщики McLaren не разминулись при обгоне. Неправильный выбор позиции - и Пиастри оставляет Норриса без колеса. Это столкновение ФИА внесла в подборку самых драматичных за всю историю. Правда, австралиец не был виноват, а британец сразу извинился. Непродуманное решение стоило ему места в топ-10, очков и плотного преследования однокомандника.

Когда летние Гран-при?

Уже сегодня в 17:00 по Киеву состоится квалификация в Австрии - одного из европейских этапов. 29-го июня смотрим Гран-при; старт в 16:00. Далее в июле еще две гонки - Британия и Бельгия. В августе мини-перерыв: в начале заезд в Венгрии, а затем до конца месяца ждать соревнований в Нидерландах. 7-го сентября пройдет последняя гонка Европы (итальянская Монца), а затем Гран-при продолжатся по миру.