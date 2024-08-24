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В Бразилии назначили "самый странный пенальти в истории". Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
В Бразилии назначили 'самый странный пенальти в истории'. Видео

В чемпионате Бразилии по футболу арбитр назначил пенальти после того, как мяч у футболиста был выбит другим мячом. Эпизод в социальных сетях назвали самым странным 11-метровым ударом в истории.

Видео дня

В 18-м туре "Фламенго" принимал "Крисиуму". Уже 35-й минуте счет у гостей открыл Родриго. Во втором тайме Педру восстановил равновесие, после чего хозяева устроили настоящий штурм.

На 40-й минуте второго тайма при счете 1:1 нападающий "Фламенго" готовился к завершению атаки, когда полузащитник гостей Баррето пнул мяч, находившийся на поле после того, как его вернули с трибун, в сторону игрока "Фламенго", сорвав удар.

Рефери Магуэльсон Лима Барбоза назначил пенальти и дал Баррето желтую карточку. Габриэль реализовал удар, добыв победу для своей команде.  

В Бразилии назначили "самый странный пенальти в истории". Видео

Несмотря на все претензии футболистов "Крисиумы" пенальти был легитимным.

"Если игрок, находящийся на игровом поле или за его пределами, бросает или пинает какой-либо предмет (кроме игрового мяча) в игрока соперника <...> игра возобновляется штрафным ударом непосредственно с того места, где предмет попал или мог попасть в соответствующее лицо или мяч", – говорится в правилах.

В Бразилии назначили "самый странный пенальти в истории". Видео

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