В Бразилии назначили 'самый странный пенальти в истории'. Видео

В чемпионате Бразилии по футболу арбитр назначил пенальти после того, как мяч у футболиста был выбит другим мячом. Эпизод в социальных сетях назвали самым странным 11-метровым ударом в истории.

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В 18-м туре "Фламенго" принимал "Крисиуму". Уже 35-й минуте счет у гостей открыл Родриго. Во втором тайме Педру восстановил равновесие, после чего хозяева устроили настоящий штурм.

На 40-й минуте второго тайма при счете 1:1 нападающий "Фламенго" готовился к завершению атаки, когда полузащитник гостей Баррето пнул мяч, находившийся на поле после того, как его вернули с трибун, в сторону игрока "Фламенго", сорвав удар.

Рефери Магуэльсон Лима Барбоза назначил пенальти и дал Баррето желтую карточку. Габриэль реализовал удар, добыв победу для своей команде.

Несмотря на все претензии футболистов "Крисиумы" пенальти был легитимным.

"Если игрок, находящийся на игровом поле или за его пределами, бросает или пинает какой-либо предмет (кроме игрового мяча) в игрока соперника <...> игра возобновляется штрафным ударом непосредственно с того места, где предмет попал или мог попасть в соответствующее лицо или мяч", – говорится в правилах.

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