Умерла титулованная украинская гандболистка, игравшая в легендарном 'Спартаке'

В возрасте 82 лет умерла титулованная украинская гандболистка, обладательница четырех Кубков европейских чемпионов Лидия Шевченко. После завершения карьеры она стала отличным детским тренером и воспитала целый ряд известных игроков.

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Свою профессиональную карьеру в гандболе Шевченко начала в Екатеринбурге, в команде "Калининец". Талантливую игроку заметил легендарный гандбольный тренер Игорь Турчин и в 1969-м пригласил ее в ряды киевского "Спартака". И это решение определило дальнейшую судьбу Лидии Васильевны.

В составе украинского клуба под руководством лучшего наставника ХХ века Шевченко пять раз подряд (1969-1973 годы) становилась чемпионкой Советского Союза, и четыре раза подряд (1970-1973-й) побеждала в Кубке европейских чемпионов.

Игра Шевченко обеспечила гандболистке и приглашение в сборную СССР, а также звание заслуженного мастера спорта.

После "Спартака" Шевченко выступала за киевский ДСК-3, после чего перешла на тренерскую работу. В течение 50 лет Лидия Васильевна готовила новую смену в киевской ДЮСШ №10, параллельно некоторое время возглавляла пивоваренный "Металлург".

Среди питомцев Лидии Васильевны игроки национальной сборной, детские тренеры и даже президент федерации гандбола Украины Андрей Мельник. И, несмотря на почтенный возраст, титулованная спортсменка до последнего работала в спортивной школе.

"Человек с большой буквы! Мой первый детский тренер по гандболу! Чемпионка на все времена! Легких туч вам, Лидия Васильевна! Будем помнить вашу любовь!", - отреагировал на сумку известие гандболист Юрий Салогуб.

"Она всегда говорила: "Богом дарованные встречи", а как известно, случайных встреч не бывает! Я благодарна Богу за встречу с таким замечательным человеком как Лидочка (так она себя называла). Это мудрая, сильная, жизнерадостная и веселая женщина всегда могла помочь, подсказать и направить в жизнь многих людей, особенно своих учеников".

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