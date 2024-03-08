Умер патриот Украины, выбежавший на поле в полуфинале Олимпиады с сине-желтым флагом и танцевавший гопак

На 69 году ушел из жизни известный канадец украинского происхождения, большой патриот нашей стран Даниил Мигаль, который прославился своей акцией на Олимпиаде-1976. Тогда, на Играх в Монреале во время полуфинального футбольного матча между сборными СССР и ГДР молодой человек выбежал на поле с флагом Украины.

Про смерть Мигаля сообщил в своем Facebook журналист Любомир Кузьмяк.

"Только вчера просматривал исторический страйкерский забег Даниила Мигаля на поле во время полуфинального матча монреальской Олимпиады-1976 между сборными СССР и ГДР. А сегодня узнал о том, что великий украинец отошел в засветы", – написал Кузьмяк.

"Вы так и не приехали на матч "Карпат" во Львов, зато своевременно передали свой флаг в Украину. Когда впервые увидел это видео много лет назад, мечтал пообщаться с вами. Спасибо за разговоры, спасибо за пение и колядки в телефоне на Рождество, спасибо за тепло и искренность. А еще за борьбу. Вечная память", – добавил журналист.

Даниил Мигаль родился 28 декабря 1955-го в Тандер-Бее штат Онтарио в семье украинских эмигрантов. Отец Богдан был родом из села Русов Ивано-Франковской области, учился в медуниверситете Львова и был врачом в дивизии "Галичина". И был вынужден эмигрировать в Канаду, чтобы не попасть под репрессии советской власти.

27 июля 1976 года во время полуфинального матча футбольной сборной СССР на Олимпиаде-1976 20-летний сын украинских мигрантов Даниил Мигаль сумел перехитрить охрану на стадионе, выбежать на поле в вышиванке и исполнить гопак с украинским флагом, выкрикивая: "Свобода Украине!" Это произошло в поединке против команды ГДР, который подопечные Валерия Лобановского проиграли 1:2.

"Мне было сложно понять, почему украинские спортсмены должны выступать под чужим флагом. Это несправедливо, ведь в честь их побед должен был подниматься в небо именно сине-желтый. А еще я понимал, что за Олимпиадой следит весь мир и это отличная возможность заявить о независимости Украины", – рассказывал позже Даниил, которого с поля вывела полиция.

А после полномасштабного вторжения России, 23 августа 2022 года, сине-желтый стяг, с которым Даниил танцевал гопака в Монреале, торжественно подняли на открытии нового сезона чемпионата Украины по футболу перед матчем "Шахтера" и "Металлиста 1925".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что за флаг Украины арестовывали на Олимпиаде в Канаде, а первый знаменосец выступал в РФ после вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!