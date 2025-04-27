Умер легендарный чемпион мира по футболу, который четыре раза выигрывал чемпионат Италии

Легендарный бразильский полузащитник Жаир да Кошта скончался в возрасте 84 лет. Мировую славу он обрел выступая за миланский "Интер" в Серии А. Да Кошта дважды выступал за "Интер" — сначала с 1962 по 1967 год, а затем с 1968 по 1972 год, оставив значительный след в Италии.

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В составе нерадззурри Жаир выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка чемпионов и два Межконтинентальных Кубка, став одним из символов великого "Интера" эпохи Анджело Моратти. Позже он выступал за "Рому", а в 1972 году вернулся в Бразилию, чтобы играть за "Сантос" вместе с Пеле, где выиграл чемпионат штата Сан-Паулу..

"Жаир ушел. Правый вингер с феноменальными дриблингами, он выиграл все с Великим Интером. Четыре чемпионата, два Кубка Европы, два Межконтинентальных кубка, место в вечности легендарной команды. Клуб обнимает его семью в эти трудные моменты", – говорится в некрологе "Интера".

Жаир да Коста родился в Озаску в 1940 году и начал карьеру в "Португезе", быстро обратив на себя внимание тренеров сборной Бразилии. В 1962 году он перешёл в "Интер", где дебютировал с гола в матче против "Дженоа".

На уровне сборной Жаир провёл лишь один матч, поскольку его позицию в команде занимал Гарринча. Несмотря на это, он вошёл в состав сборной Бразилии, став чемпионом мира 1962 года. Жаир завершил карьеру в Канаде и оставив после себя богатое наследие побед на клубном и международном уровне.

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