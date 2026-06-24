Украинский тренер стал чемпионом Франции по баскетболу

Украинский специалист Сергей Гладырь, который также работает ассистентом главного тренера в национальной сборной Украины, привел "Монако" к титулу чемпионов Франции. В решающих матчах турнира именно он руководил командой на правах наставника монегасков.

Видео дня

Финальная серия далась "Монако" непросто. По ходу противостояния команда уступала 0-1, а затем и 1-2. Тем не менее подопечные нашего специалиста проявили характер: они одержали две победы подряд и вернули себе чемпионский титул после годичного перерыва.

В решающем матче против "Парижа" команда Гладыря совершила впечатляющий камбэк. В заключительной четверти "Монако" отыграл 10-очковое отставание и вырвал победу со счетом 101:92 (24:27, 28:28, 29:18, 11:28).

Наш тренер возглавил "Монако" в матчах чемпионата Франции после ухода Василиса Спанулиса. До этого украинский специалист с 2020 года работал ассистентом в тренерском штабе монегасков.

За годы работы в клубе Гладырь собрал солидную коллекцию трофеев. В качестве тренера "Монако" он дважды выигрывал чемпионат Франции (в 2023 и 2024 годах), завоевывал Кубок Франции (2023), брал серебряные медали французской лиги (2022), побеждал в Еврокубке (2022), а также занимал третье место в престижной Евролиге (2023).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!