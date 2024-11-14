Украинская красавица поднялась с нокдауна и выиграла чемпионат мира по боксу. Как выглядит 28-летняя черкасчанка, повторившая историческое достижение Шатерниковой. Фото и видео

28-летняя черкасчанка Марина Малевана (6-0, 3 КО) стала чемпионкой мира по боксу по версии WIBF (Международной женской федерации бокса) в весовой категории до 63.5 кг. В финальном 10-раундовом бою в Германии наша красавица победила решением судей Йохану Рохл из Чехии.

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Марина стала второй украинкой в истории завоевавшей титул чемпионки мира по этой версии. Первой была Алина Шатерникова, которая летом 2002 года в Лондоне победила местную девушку-бойца Кэтти Браун и завоевала вакантный титул WIBF в весе до 51 кг.

Поединок складывался для Марины непросто. Уже в 7-м раунде она побывала в нокдауне, но смогла переломить ход встречи и добыть необходимый результат.

Как рассказал в интервью Суспильному президент Федерации бокса Черкасской области Сергей Тищенко, подготовка к поединку длилась два с половиной месяца.

Малеваная занималась по два раза в день и бегала на длинные дистанции.

Несмотря на отсутствие тренера, изнурительные тренировки и длительное лечение, через которое пришлось проходить спортсменке, она выстояла и подтвердила свой высокий уровень", – заявил Тищенко.

OBOZ.UA предлагает свои соотечественникам полюбоваться украинской чемпионкой.

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