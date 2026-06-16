Украина с первого места вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 успешно стартовала в квалификации к чемпионату Европы в Бухаресте, Румыния.

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На первом этапе наша мужская сборная попала в группу D вместе с Грецией –, обе команды выходили в плей-офф и в очном матче лишь определяли победителя группы.

Греция начала игру с двух точных дальних бросков, что сначала давало ей преимущество в счёте, но постепенно Украина завладела инициативой на площадке, к середине матча повела 11:8, а во второй половине начала наращивать преимущество и выиграла 21:14.

Илья Кабацюра с 7 очками стал самым результативным в команде, 6 очков записал на свой счет Владислав Мустяца.

Таким образом, подопечные Владимира Журжия с первого места в группе D вышли в плей-офф, где завтра, 17 июня, сыграют против Дании, занявшей второе место в группе В.

Отборочный турнир чемпионата Европы 3х3. Мужчины

Бухарест, Румыния

Украина — Греция 21:14

Украина: Старцев 3 (1 дальний), Лопухов 5, Кабацюра 7 (2 дальних), Мустяца 6 (1 дальний)