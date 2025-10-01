Украина неожиданно всухую обыграла Италию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу U-19. Видео

Юниорская сборная Украины по футзалу пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2025, сенсационно победив Италию со счетом 2:0 в решающем матче группового этапа. Для "сине-желтых" эта победа стала второй на турнире и гарантировала выход в полуфинал.

Видео дня

Первый тайм прошёл без забитых мячей, хотя украинцы были активнее и чаще угрожали воротам соперника. Перелом наступил на 27-й минуте, когда Александр Шпак воспользовался добиванием и открыл счёт.

В концовке встречи итальянцы попытались отыграться, но пропустили ещё раз — на 39-й минуте Назар Першин убежал в контратаку и установил окончательный результат.

Благодаря успеху Украина набрала 6 очков и заняла второе место в группе A. В полуфинале команда встретится с Испанией, которая выиграла все три матча в своей группе. Поединок пройдёт 3 октября.

Континентальное первенство проходит с 28 сентября по 5 октября в Кишинёве, Молдова, на арене Chișinău Arena.

