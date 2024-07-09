Особенно эффективны вечером. Ученые выяснили, какие виды тренировок лучше всего помогают от депрессии

Британские ученые разработали психофизиологическую модель, объясняющую, каким образом физические упражнения помогают уменьшить симптомы депрессии. В частности, речь идет об аэробной нагрузке, такой как ходьба, бег и подъем по лестнице.

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Аэробные упражнения включают в работу множество мышц, при этом основным источником энергии является кислород. К этому типу активности относятся ходьба, бег, танцы, велосипедные прогулки, катание на роликах, коньках и лыжах, плавание, а также зумба, табата, аэробика и аквааэробика. Согласно предыдущим исследованиям, такие тренировки улучшают когнитивные функции независимо от возраста и особенно эффективны вечером.

Физическая активность известна своим положительным влиянием на снижение симптомов депрессии, однако до сих пор механизм этого влияния был не до конца ясен.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона предложили модель, раскрывающую антидепрессивный эффект физических упражнений. Их анализ, включающий многочисленные исследования на людях и животных, был опубликован в журнале Nature.

Исследователи исходили из гипотезы, что аэробные упражнения снижают системное воспаление, которое ухудшает дофаминергическую передачу. Эти процессы влияют на принятие решений, связанных с усилиями ради получения вознаграждения. Более медленная скорость принятия таких решений ранее связывалась с риском повторной депрессии после завершения курса антидепрессантов.

Снижение воспаления способствует улучшению дофаминергической передачи, что изменяет механизм принятия решений о приложении усилий ради вознаграждения, тем самым уменьшая симптомы депрессии. По мнению ученых из Университетского колледжа Лондона, физическая активность, повышая готовность человека прикладывать усилия для достижения вознаграждения, помогает уменьшить ангедонию, усталость и субъективные когнитивные нарушения.

Исследователи предполагают, что понимание этих механизмов позволит усовершенствовать существующие стратегии лечения депрессии, включая повышение эффективности медикаментозной терапии.

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