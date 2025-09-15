'Тяжелый период конфронтации': в украинском хоккее возник кризис, который срывает старт сезона

На календаре середина сентября, а хоккейное сообщество Украины ничего не знает о том, каким будет новый сезон – да и будет ли он вообще.

Вице-чемпион страны столичный клуб "Киев Кэпиталз" ради соревновательной практики высокого уровня вынужден заявиться в Балтийскую лигу, а легендарный столичный "Сокол" продолжает, кажется, бесконечные предсезонные сборы. Будет ли чемпионат и когда он начнется? Об этом, похоже, не знают даже в стане действующего чемпиона ХК "Кременчуг", который также вышел на лед, впрочем его бывший президент, а ныне глава Федерации хоккея Украины (ФХУ) Сергей Мазур молчит.

Нет информации ни о начале соревнований профессиональных клубов, которых у нас почти не осталось, ни о детско-юношеских первенствах, без которых невозможно развитие и прогресс молодых хоккеистов – будущего наших сборных команд. О том, что же происходит мы поговорили с председателем специальной комиссии ФХУ по новой редакции Устава ФХУ Федором Грищевым.

- Федор Иванович, почему Федерация под председательством Сергея Мазура до сих пор не предоставила никакой официальной информации о старте всеукраинских соревнований перед новым сезоном? Все ли хорошо в украинском хоккее?

- На этот вопрос у меня ответа нет. Если у Вас есть возможность, задавать его надо в офисе Федерации, как вариант, Президенту или "исполнительному директору" Александру Буткевичу. Скажу только, что коммуникация не является, мягко говоря, сильной стороной их системы управления, какой бы она ни была. Может и потому, что распространение информации – одна из основных функций исполнительной дирекции и ее руководителя. А его, юридически, нет.

Совет ФХУ 16 сентября 2024 г. своим решением уволил (прекратил полномочия) А. Буткевича, как Исполнительного директора ФХУ. Но, нарушая устав ФХУ, президент Федерации это решение совета не выполнил по сей день. Вот вам и вариант ответа на ваш вопрос – функция не выполняется потому, что исполнитель ее является нелегитимным, как результат, безответственным.

К сожалению, не только широкая хоккейная общественность, но и, что важно, члены совета федерации, руководители обособленных подразделений не могут получить своевременную информацию не только о хоккейных соревнованиях, но и по оперативным вопросам. В этой критической ситуации, когда чемпионаты Украины оказались под угрозой срывов, члены совета федерации обратились к Президенту ФХУ с требованием провести внеочередное заседание совета федерации, внести в его Повестку дня и заслушать ответственных лиц о насущных вопросах относительно актуального состояния организации чемпионатов Украины, Всеукраинских соревнований и получить на них конкретные, желательно, компетентные ответы. Ждем, когда Президент Федерации назначит дату внеочередного заседания Совета ФХУ, на котором, возможно, получим ответы на ваши вопросы, о чем вас проинформируем.

А в украинском хоккее все в порядке. Будет (улыбается – ред.).

- Какова реальная ситуация с календарем чемпионатов и турниров? Можно ли ожидать, что в ближайшее время клубы, тренеры и игроки получат четкий план проведения соревнований?

- Все ждут. В предыдущие, тоже тяжелые годы, регламенты соревнований и участники были известны где-то к началу осени. Но в настоящее время такой информации нет. Считаем, что в ближайшее время команды должны получить необходимые документы по организации проведения всех украинских хоккейных соревнований: мужских, женских, юношеско-юниорских и детских. Еще и, желательно, любительских.

На сегодня ситуацию назовем неопределенной, соответственно, критической. У этой проблемы, искусственно созданной некомпетентностью исполнителей, есть фамилии и должности. В варианте негативных последствий они будут названы.

- Ходят разговоры, что новый президент федерации стремится усилить свою власть, заручившись поддержкой глав обособленных подразделений. Насколько это соответствует действительности?

- Каждый президент стремится формировать свою команду с целью реализации проектов программы, с которой он был избран – это его задача и право. Такое уж политическое дело, которое требует определенного мастерства (улыбается). А управление, как его важный неотъемлемый элемент, для достижения запланированных результатов требует концентрации имеющихся ресурсов и, в определенной степени, централизации управления ими. Такая комбинация является сложной и сугубо персональной, каждый человек-руководитель – отдельная персона, со своими индивидуальными особенностями (часто, причудами), двух одинаковых нет.

Не является исключением и управление нашей федерацией. Мы сознательно избрали Сергея Владимировича Мазура президентом ФХУ. Произошло это в критической для федерации ситуации, он согласился возглавить важный процесс восстановления, мы стали членами его команды. Но, в определенный момент, как говорят, что-то пошло не так. Я много рассуждаю, анализируя проблему, но не могу найти ответ на вопрос, с какой целью президент ФХУ пытается монополизировать власть? Причем делает это в нарушение устава ФХУ. Раз за разом.

Вот и в ситуации со сменой руководителей обособленных подразделений... Разумеется, ему нужна региональная поддержка. Чтобы обеспечить ее есть определенные средства коммуникаций, переговоры. С моей точки зрения, начать можно было бы с поездки по регионам, с представления членам федерации, руководителям областных и местных органов власти – многое можно было сделать. Но – нет. Когда-то был такой термин – "волюнтаризм", раскритикованный. Считалось, забыт, а оказалось, таки стал нужен.

Вместо налаживания в общественной организации взаимоуважительных отношений имеем отдельные нарушения Устава, действия за его пределами. Их можно квалифицировать, как рейдерские. Так, неожиданно для хоккейной общественности, для членов совета федерации в 14 областях Украины проведена смена руководителей обособленных подразделений. Назначенные "и.о.", лица, не имеющие (за исключением одного) отношения к хоккею, сменили эффективных активных руководителей, которые не один год результативно работают для развития украинского хоккея. Государственная регистрация таких изменений поведена конспиративно, с нарушением устава ФХУ. Отметим – очередным!

Совет федерации, исключительным полномочием которого является назначение и увольнение областных руководителей обособленных подразделений, был рейдерским способом отстранен от выполнения своих уставных обязанностей и стал заложником незаконной произвольной операции. Кто именно провел ее станет предметом рассмотрения в ближайшее время, но понятно, что президент ФХУ принял в этом участие.

Такое положение недопустимо, таким образом свою власть не усиливают. Для этого есть другие средства, правовые, уставные и последовательно оправданные.

- Что происходит с советом федерации? Функционирует ли он, или фактически отстранен от управления?

- Из критической ситуации прошлого года мы сделали выводы. Сейчас совет ФХУ не так легко отстранить от управления, как бы кто ни пытался. Понятно, что его работоспособность и эффективность зависит от настроя членов совета достигать необходимых для Федерации своевременных результатов и желания плодотворно взаимодействовать в команде единомышленников. Совет ФХУ функционирует.

Основная часть членов совета – известные и ответственные хоккейные авторитеты, дело свое любят и прикладывают достаточно усилий, чтобы хоккей в Украине не был заброшен. Хотя наши враги делают свое черное дело, разрушают инфраструктуру и пытаются демонтировать организационную структуру, Победа будет за здоровыми энергичными силами настоящих патриотов Украины и украинского хоккея!

- Когда состоится конгресс федерации или любое общее собрание представителей, на котором можно будет публично обсудить будущее хоккея и ключевые изменения в уставе?

- Согласно действующему уставу мы должны не позднее декабря этого года провести ежегодный конгресс. Для этого есть соответствующая процедура его созыва. Практически, все обусловленные уставом решения приняты в соответствии с графиком: Совет ФХУ определил дату и место проведения – 19 сентября в городе Киев, обособленные подразделения на своем общем собрании избрали делегатов (по два от региона), о чем прислали в офис ФХУ протоколы. Есть проект повестки дня, где запланировано обсуждение и утверждение новой редакции Устава Федерации.

Но, к сожалению, и проблемы есть. Офис ФХУ не выполняет свою часть обязанностей и, не сказать, что саботирует, но тормозит уставной процесс. Мы видим реальную попытку срыва ежегодного конгресса, для чего выбрана технология незаконного и внеуставного непризнания делегатов, избранных общим собранием членов федерации, зарегистрированных обособленными подразделениями, о чем предоставлены протоколы в офис ФХУ.

Возможно вместо этого исполкомом, сомнительную легитимность которого мы с вами уже обсудили, как вариант, могут быть зарегистрированы "новые", фактически, фейковые члены ФХУ, которых "выдадут" за делегатов конгресса. Это приведет к признанию его незаконным и федерация рискует быть втянутой в долгий и тяжелый период конфронтации. Мы уже это проходили. Ситуация, мягко говоря, неприятная, а, фактически, недопустимая. Развитию хоккея она точно не способствует.

Неприятно, но их действия не являются решающими. конгресс состоится в установленном законодательством и уставом порядке. Делегаты знают, что делать, документы, включая новую редакцию устава ФХУ, почти готовы. Поэтому публичное их обсуждение, а, главное, своевременные необходимые решения – все состоится. Мы стараемся сохранить процесс в уставном русле, не допустить незаконных противоправных действий, обеспечить нормальное состояние эффективной деятельности Федерации хоккея Украины.

Будущее хоккея в Украине будет сложным, но светлым и интересным.

- Какие именно изменения готовятся в устав?

- Федерация сейчас проходит уже второй этап формулировки устава ФХУ в новой редакции. Первый этап закончился утверждением ее на генеральном конгрессе в сентябре 2024 года. Тогда представителю ФХУ Роману Медведеву было поручено зарегистрировать новую редакцию в соответствии с действующим законодательством Украины, но по неизвестным причинам этого сделано не было.

Из соображений формирования более эффективной и рациональной структуры управленческих функций возникла потребность внести в новую редакцию устава ФХУ элементы системы сдержек и противовесов, которые бы сбалансировали полномочия и ответственность президента и совета ФХУ, сделали бы более действенной роль Обособленных подразделений. Кроме того, за прошедшее время изменились некоторые нормы действующего законодательства в отношении общественных организаций и это требует от федерации привести свой устав в соответствие с ними, актуализировать статьи и пункты согласно этим изменениям.

Например, в начале 2024 г. федерация получила отказ в государственной регистрации в Едином государственном реестре изменений в устав в части, во-первых, не легитимности исполкома ФХУ, поскольку действующий устав предусматривает два исполнительных органа, а это противоречит нормам законодательства. Да еще и, во-вторых, в части определения порядка избрания исполкома, пункт действующего устава о назначении его членов президентом ФХУ был незаконным, поскольку, согласно предписаниям действующего законодательства, создание исполнительного органа относится к полномочиям конгресса ФХУ. Это важная, но не единственная проблема.

Решая существующие проблемы, ликвидируя накопленные недостатки, избранная советом ФХУ специальная комиссия сделала все необходимое, чтобы новая редакция максимально соответствовала современным требованиям. Основными принципами изменений были демократичность, прозрачность деятельности, эффективность механизмов принятия решений и персональная ответственность за их последствия. Для этого были привлечены компетентные юристы, свои предложения и замечания подавали все заинтересованные лица, члены совета ФХУ и руководители обособленных подразделений, мы приглашали на открытые заседания специальной комиссии и президента ФХУ, и почетного президента – всех, кто был мотивирован к прогрессивным изменениям. Теперь проект новой редакции будет предложен для утверждения делегатам Ежегодного Конгресса 19 сентября 2025 года. Надеемся, что эту редакцию ждет лучшая судьба. Мы свои ошибки учли.

- Не видите ли Вы риска, что процесс трансформирования федерации в ассоциацию может превратиться в формальность и использовать его могут для концентрации власти в одних руках?

- Жизнь, вообще, а с ней, и формы функционирования нашей федерации, не стоит на месте. Происходят события, которые заставляют общество, а вместе с ним и общественные организации, постоянно трансформироваться и модифицироваться, отвечать вызовам времени и изменениям в правовом поле Украины. Это вопрос рациональности и эффективности. Наша задача – развитие хоккея в Украине. И даже в сложнейшей ситуации войны мы пытаемся делать свое дело.

Действительно, есть такая, пока не очень зрелая, идея выбрать возможно более современную и эффективную форму деятельности общественного объединения, в Украине, например, так работает футбольная ассоциация. Но все изменения надо делать постепенно, эволюционно. Мы второй год не можем изменить устав ФХУ, привести его в соответствие с действующим законодательством, реализовать принципы, о которых мы с вами поговорили. А процесс трансформации в ассоциацию сложнее, надо эту форму осмыслить, проанализировать вероятные преимущества, провести широкое, с привлечением членов федерации в обособленных подразделениях, обсуждение новых перспектив – впереди технологически сложная работа и ее надо будет сделать.

- Какие гарантии, что региональные обособленные подразделения действительно станут равноправными коллективными членами , а не только формально будут иметь такой статус?

- Мы же с Вами знаем, кто дает стопроцентные гарантии? (улыбается) Есть такое выражение, что государственные институты – слепок общества. Тоже самое можно сказать и об общественных организациях. Проблема есть и она в активности общественности и граждан, не важно в какой сфере они строят отношения. С моей точки зрения, гражданское общество в Украине еще не достигло того уровня развития и эффективности, чтобы считаться развитым. Какие-то ростки есть, отдельные элементы как-то формируются, в критические периоды как-то пульсирует, но все это "как-то" – системы нет, к сожалению.

Это же касается и федерации. Обособленные подразделения тогда на самом деле станут активными участниками процесса развития хоккейной инфраструктуры, когда каждый член Федерации будет воспринимать это коллективное дело, как свое личное.

Было бы несправедливо игнорировать тяжелый труд хоккеистов, их семей, тренеров, многих хоккейных специалистов, энтузиастов нашего вида спорта, всех, кто тем или иным способом помогает его развитию – таких людей много. Но мало, чтобы сделать прорыв. Для этого нужны ресурсы, в этом деле должен быть мощный потенциал. И, в первую очередь, активные и мотивированные люди, объединенные в регионах обособленными подразделениями. Тогда и дело пойдет динамичнее. Как говорят украинские воины десантники? "Никто, кроме нас" – вот когда это станет реальным лозунгом хоккеистов и всех причастных, тогда все и будет. И статус, и достижения, и вдохновение. И все будет хОКей!