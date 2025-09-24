OBOZ.UA продолжает вас знакомить со звездами футбола, которые вошли в "30 лучших в мире" по мнению специалистов и журналистов. Среди них и великолепный вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозеф Зепп Дитер Майер.

Видео дня

Он в воротах Баварии запомнился нам по двум матчам киевлян и мюнхенцев в борьбе за Суперкубок УЕФА осенью 1975 года. И как ни старался голкипер сохранить ворота свои "сухими", Олег Блохин трижды в Мюнхене и Киеве заставил Майера доставать мяч из сетки своих ворот.

Визитная карточка. Родился 28 февраля 1944 года. В "Баварии" выступал всю карьеру с 1965 по 1980 года. За сборную Германии провел 95 матчей. Чемпион мира 1974 года, серебряный (1966) и бронзовый (1970) призер ЧМ. Чемпион Европы 1972 года, вице-чемпион Европы 1976 года. Чемпион Германии (4 раза), обладатель Кубка европейских чемпионов (3 раза), обладатель Кубка Кубков (1 раз), обладатель Кубка Германии (4 раза).

Начинал нападающим

Майер начал играть футбол… центральным нападающим. Но однажды основной вратарь юношеской команды, за которую выступал Зепп, получил травму, и ему пришлось встать в ворот.

На новой позиции юниор проявил себя так здорово, что в сборную Верхней Баварии, а затем и в саму "Баварию", его пригласили уже в этом амплуа. За мюнхенский клуб он провел все 16 лет своей карьеры. Вместе с ним вышел в Бундеслигу 1, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка страны.

Завоевал пять международных кубков, в том числе трижды кряду самый престижный Кубок европейских чемпионов. Майер обладал невероятным умением в прыжке "обкрадывать" соперников, удивительно мягким и четким приемом меча. На поле его всегда отличали шорты до колен, вне его – непременный нюхательный табак при себе и веселый "позитивный" нрав: "Предпочитаю шутить, если сержусь, то недолго".

Рекордсмен Бундеслиги

Ему до сих пор принадлежит рекорд Бундеслиги по числу матчей, проведенных подряд – 442.

Вероятно, этот строгий режимщик мог бы играть еще и еще ("Я покину поле только тогда, когда у Герда Мюллера уже не будет сил вывозить меня на инвалидной коляске…"), но в 1979 году, возвращаясь на машине домой после товарищеского матча, попал в тяжелую аварию, из-за чего спустя год вынужден был завершить карьеру.

В сборную страны Майер был призван в 22 года, и сразу же поехал на свой первый чемпионат мира, хотя в Англии остался дублером Ганса Тилковски. Но уже вскоре Зепп вытеснил конкурента из рамки и почти 14 лет никому своего места не уступал, собрав богатейшую коллекцию медалей. Звездным мгновением стал финал ЧМ-1974, когда он, пропустив в самом дебюте мяч с пенальти, на остальные 88 минут матча стал непреодолимым препятствием на пути голландских атак.

По окончании карьеры Майер не изменил своему ремеслу. Достаточно долго был тренером вратарей в родной "Баварии" и заодно в сборной. Но, помимо этого, отдал должное и другому своему увлечению – теннису, открыв на заработанные в футболе деньги собственную теннисную школу. На футбольную же пенсию Зепп ушел в 2008 году и с тех пор наслаждается беззаботной жизнью.

Любите футбол, играйте в футбол и пусть побеждают ваши любимые команды. Все о футболе читайте на OBOZ.UA.