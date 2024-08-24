Сорвался рекордный трансфер. Польский футболист из-за войны отказался приезжать в Украину

Украинский клуб "Полесье" хотел купить у польского клуба "Арка Гдыня" нападающего Кароля Чубака. Вместе с бонусами сумма перевода должна была составить около миллиона евро.

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Это могло стать рекордом для гдыньского клуба и вторым по величине трансфером в истории второй лиги чемпионата Польши по футболу после Яна Собочиньского, которого продали за 1,8 миллиона евро

Однако 24-летний форвард отклонил предложение, не желая переезжать "в раздираемую войной Украину", сообщает sport.interia.pl. Однако не исключено, что Кароль Чубак покинет "Гдыню" в текущем трансферном окне, которое закрывается 6 сентября. Также есть возможность продлить действующий контракт с командой, который истекает 30 июня 2025 года.

Чубака забил 52 гола в 110 матчах чемпионата, став лучшим бомбардиром второй половины сезона 2022/23.

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