Скандал дня. Рыбакина устроила бунт после победы над Соболенко в финале Итогового турнира. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №6), обыгравшая первую ракетку мира Арину Соболенко (WTA №1), отказалась участвовать в традиционном групповом фото с соперницей и генеральным директором WTA Поршей Арчер. Скандал случился после финала Итогового турнира WTA в Эр-Рияде 8 ноября.

Победа над Соболенко стала для Рыбакиной 11-й подряд в текущем сезоне и первой в карьере на Итоговом турнире WTA. Решающий матч завершился со счётом 6–3, 7–6 (0) в пользу 26-леней казахстанской теннисистки.

Во время традиционной процедуры фотографирования с трофеями Рыбакина демонстративно отошла в сторону и категорически отказалась делать фото с Арчер и соперницей, оставшись на официальных кадрах в одиночестве.

"Я предпочитаю оставить этот вопрос между нами. Думаю, что мы все делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но в конце концов этого так и не произошло", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Как сообщается, причиной такого поведения стали конфликты Рыбакиной с руководством WTA. Порша Арчер участвовала в решении про отстранение бывшего тренера спортсменки Стефано Вукова, что, по мнению казахстанской теннисистки, стало несправедливым вмешательством в её команду.

Ранее Стефано был дисквалифицирован на год за то, что якобы оказывал психологическое давление на Елену. По версии WTA, которую озвучила Арчер, тренер нарушал правила, злоупотреблял властью, позволял себе оскорбительное поведение и физические или словесные атаки в отношении спортсменки.

В феврале 2025 года сама Рыбакина выразила недовольство этим решением и попросила ассоциацию пересмотреть санкции. В августе WTA сняла запрет, после чего казахстанская теннисистка снова начала сотрудничество с Вуковым.

