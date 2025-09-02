'Ситуация выходит за рамки'. СБУ устроила обыски у тренеров сборной Украины по футболу, – Вацко

Служба безопасности Украины провела обыски у Кирила Мазура, ассистента главного тренера сборной Украины по футболу U-21 Уная Мельгосы, сообщил журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко. По его словам, действия СБУ связаны с расследованием серьезных правонарушений, в которых фигурируют сотрудники системы национальных сборных.

По словам Вацко,выявлены крайне серьезные нарушения и пока расследование СБУ не завершено, он не может раскрывать все детали. "Сейчас это не то, что какой-то там блогер себе что-то нафантазировал. Сам или с чьей-то подачи. Фоточки к чему-то приклеил и вуаля, мафию раскрыл. Нет, здесь не детская песочница".

Журналист подчеркнул, что проведение обысков требует санкций, а значит, против членов тренерских штабов сборной Украины уже возбуждено уголовное дело, что является беспрецедентным событием для украинского футбола.

По его словам, расследование касается не только Мазура, но и других сотрудников сборной, включая ассистента Сергея Реброва Глеба Платова. Журналист подчеркнул, что подробности пока не могут быть разглашены до завершения работы компетентных органов.

Вацко также напомнил о прошлых расследованиях коррупции в украинском футболе, отметив, что нынешние случаи затрагивают гораздо более серьезные вопросы: "Сейчас ситуация выходит за рамки обычных скандалов, уровень п**деца просто колоссальный".

