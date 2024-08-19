Сборная Украины в Женской серии по баскетболу 3х3: что нужно для выхода в финал

Сборная Украины выступила на этапе Женской серии 3х3 в Баку, выиграв квалификационный раунд, став второй в основном раунде и дойдя до четвертьфинала, где украинки уступили Нидерландам. В итоге женская сборная Украины заняла 8-е место и заработала 35 баллов в общую турнирную таблицу сезона.

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Всего у Украины сейчас 225 баллов, что позволяет подняться на 17-е место. До конца сезона осталось два этапа – в Дебрецене 24-25 августа и финальный этап 7-8 сентября в китайском Ханчжоу, где выступят 8 лучших команд по итогам сезона.

Участие в финальном этапе гарантировали 7 команд – Нидерланды, Канада, Испания, Франция, Италия, Польша и Китай U-24. На последнее место претендуют четыре команды, среди которых и сборная Украины. Последнее проходное место у венгерской команды Дьор с 306 очками.

В Дебрецене на последнем этапе сыграют три претендента на 8-е место: Чехия – 285 баллов? Монголия – 265 баллов? Украина – 225 баллов.

Женской сборной Украины 3х3 для выхода в финальный этап Женской серии требуется выполнение нескольких условий одновременно:

– победа Украины на этапе в Дебрецене, что прибавит 100 баллов;

– Чехия должна занять последнее место в Дебрецене, набрав не больше 35 баллов;

– Монголия не должна сыграть в полуфинале в Дебрецене, набрав не более 50 баллов.

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