'Самый изящный момент в истории спорта' собрал 11 млн просмотров за сутки. видео

Гол норвежской гандболистки Камиллы Херрем после передачи голкипера Катрин Лунде на чемпионате Европы-2024 среди женщин стал вирусным в интернете. Сам момент произошел 11 декабря прошлого года, но 11 апреля обрел новую жизнь в социальной сети X.

Видео дня

Видео того, как 38-летняя Херрем подкручивает мяч в ворота сборной Швейцарии, за сутки собрало более 11 млн просмотров.

"Пожалуй, это самый изящный момент в спорте, который я видел", – говорится в подписи к ролику.

Для справки: Камила Херрем — норвежская гандболистка, играющая за клуб Sola HK и ранее выступавшая за национальную сборную Норвегии.

Она является одной из самых титулованных спортсменок в истории гандбола, обладательницей двух золотых медалей Олимпийских игр, трёх золотых медалей чемпионатов мира и пяти золотых медалей чемпионатов Европы.

В 2021 году, после победы на чемпионате мира, она стала самой успешной гандоблисткой в истории этого турнира.

Камила начала играть в гандбол в клубе Sola HK и дебютировала в Норвежской лиге в 16 лет. Позднее она играла за несколько клубов, включая Byåsen, HCM Baia Mare, Team Tvis Holstebro и HC Vardar. В составе HC Vardar она дошла до финала Лиги чемпионов и была признана лучшей левой нападающей турнира.

Херрем дебютировала в национальной сборной Норвегии в 2006 году и участвовала в крупных международных турнирах с 2008 года. Она выиграла золото на Олимпиадах 2012 и 2024 годов, а также была избрана в символическую сборную на Чемпионатах мира 2009, 2019 годов и Чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.

В апреле 2024 года она стала рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Норвегии, превзойдя предыдущий рекорд Каролины Дире Брейванг. В декабре 2024 года, после победы на Чемпионате Европы, Херрем объявила о завершении карьеры в сборной, завершив свою карьеру с 332 матчами и 951 голом.

Камила замужем за бывшим гандболистом Стеффеном Стагавиком. У пары двое сыновей. Херрем также написала автобиографию под названием "Camilla uten filter", опубликованную в 2020 году.

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